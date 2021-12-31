ملخص ونتيجة مباراة الاتحاد والباطن liev الآن || (1-1)دقيقة بدقيقة تابع المباراة وأعرف تفاصيلها الآن

نتيجة مباراة الاتحاد والباطن اليوم من أهم الموضوعات التي يتم البحث عنها، ومتابعتها من قبل الجماهير المتعلقة بأخبار الدوري السعودي للمحترفين، وخاصة جماهير العميد نادي أتحاد جدة التي تعلق الآمال على الفريق هذا الموسم لحصد اللقب الغائب عن خزائن الفريق منذ سنوات، اللقاء يلعب على ملعب نادي الباطن السعودي وينقل عبر قناة ssc hd 1، الناقل الحصري لجميع المباريات في الدوري السعودي للمحترفين، واليوم يلعب أكثر من مباراة يأتي في مقدمتها مباراة الهلال والفيصلي، اليوم في نفس الجولة الجولة الخامسة عشر، وفيما يلي تفاصيل اللقاء وأهم أحداثه لحظة باللحظة.

الاتحاد 1 الباطم 1

أحرز نادي الباطن هدف مبكر في مرمى الاتحاد وتحديداً في الدقيقة الخامسة من انطلاق اللقاء، من ركنية متقنة ليتم تمريرها إلي اللاعب القادم من الخلف ماوريسيو أنتونيو، ليقابلها برأسه في شباك جوروهي حارس الاتحاد، لتشعل اللقاء من البداية وبعدها بثلاث دقائق وتحديداً في الدقيقة الثامنة يحرز اللاعب عبد العزيز البيشي هدف الاتحاد، ليتعادل الفريقين هدف لمثله في أول عشر دقائق من اللقاء، الهدف جاء عن طريق عبد العزيز البيشي من كرة عرضية من الجهة اليسري.

ملخص مباراة الاتحاد والباطن اليوم

مع أنطلاق اللقاء بدأت الإثارة والمتعة مباشراً ولم يكن هناك أي فترة لجس النبض من الفريقين، دخلا الفريقين في جو اللقاء مبكراً الهدفين يشعلان اللقاء والاتحاد لا يريد الخسارة، وترك الصدارة أما الباطن فهو في موقف لا يحسد عليه في الترتيب الرابع عشر ومهدد بالهبوط، ويرغب في تحقيق الفوز الذي قد يكون طوق النجاة للفريق نشبح الهبوط للدرجة الأولى، ومن البداية الإثارة والمتعة موجودة في اللقاء.

ملخص ونتيجة مباراة الاتحاد والباطن اليوم

يسعى اتحاد جدة إلي التقدم من جديد ويحاول تعزيز هدف التعادل، ولاحت فرصة للاعب كورونادو ولكن تسديده علت العارضة لتحرم العميد من التقدم، ولا تزال المحاولات مستمرة من الفريقين للتقدم ولكن الاتحاد أكثر خطورة في اللقاء خلال أل 20 دقيقة التي لعبت حتى اللحظة، ونحن نرصد لكم اللقاء دقيقة بدقيقة كونوا معنا وسنوافيكم بالتقارير اللحظية.