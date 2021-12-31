نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة النصر والفتح في الدوري 2022/01/01 والقناة الناقلة ورابط حجز تذاكر المباراة وأسعارها في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة النصر والفتح اليوم في دوري الأمير محمد بن سلمان، من أهم الموضوعات التي يتم البحث عنها الآن من قبال جماهير العالمي، المتعطشة للانتصارات بعد البداية السيئة في الدوري هذا الموسم، ولكن الفريق بدأ يلتمس طريق العودة للمسار الصحيح من جديد، اللقاء اليوم ضمن الأسبوع الخامس عشر للدوري، والذي يلعب في نفس اليوم العديد من اللقاءات أهمها الأهلي والشباب، يسعى العالمي للفوز والتقدم خطوة نحو الصدارة التي بعشقها جمهور العالمي ومن ثم المنافسة على اللقب، أما فريق الفتح فهو في منتصف الجدول، ويرغب في استغلال عامل الأرض والجمهور للفوز على العالمي اليوم، فلمن تكون الغلبة في الميدان اليوم.

موعد مباراة النصر والفتح في الدوري

يدخل النصر اللقاء وهو يحتل المركز الرابع برصيد 23 نقطة، جمعهم من لعب 14 مباراة قبل هذا اللقاء واللقاء اليوم هو اللقاء 15 في الدوري، حقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في مباراتين وتلقى الهزيمة في 5 مباريات كاملة، وهي أسوء بداية للعالمي منذ فترة كبيرة، سجل لاعبو النصر 23 هدف وسكنت شباكه 17 هدف.

مباراة الفتح والنصر اليوم

فريق الفتح السعودي صاحب الملعب والجمهور اليوم، يدخل اللقاء وهو في المركز التاسع برصيد 16 نقطة، بعد خوض 14 مباراة، حقق الفريق الفوز في 4 مباريات وتعادل في مثلهم وتلقى الهزيمة في 6 مباريات، سجل لاعبوه 18 هدف وتلقت شباكه نفس العدد، ويسعى للفوز اليوم والتقدم في ترتيب المسابقة وفيما يلي ترتيب جدول الدوري قبل اللقاءات اليوم.

ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الاتحاد 2 - 1 14 10 2 2 16 11:28 17 32 2 الشباب 14 8 4 2 16 12:26 14 28 3 ضمك 14 7 5 2 16 16:21 5 26 4 النصر 14 7 2 5 16 17:23 6 23 5 الهلال 13 5 6 2 17 15:18 3 21 6 الرائد 14 6 3 5 16 20:21 1 21 7 الفيحاء 14 5 5 4 16 11:13 2 20 8 الطائي 0 - 0 15 5 2 8 15 21:14 -7 17 9 الفتح 13 4 4 5 17 18:18 0 16 10 الإتفاق 14 4 4 6 16 25:20 -5 16 11 الأهلي 14 3 6 5 16 17:15 -2 15 12 الفيصلي 13 3 6 4 17 16:13 -3 15 13 أبها 14 4 3 7 16 23:14 -9 15 14 الباطن 1 - 2 15 3 5 7 15 18:12 -6 14 15 الحزم 0 - 0 15 2 6 7 15 18:10 -8 12 16 التعاون 14 2 5 7 16 30:22 -8 11

موعد مباراة النصر والفتح اليوم

14.40 : الثالثة إلا الثلث عصراً بالتوقيت العالمي توقيت غرينتش.

15.04 : الرابعة إلا الثلث بتوقيت دول المغرب العربي تونس الجزائر المغرب.

16.40 : الخامسة إلا الثلث بتوقيت كلاً من دول مصر السودان ليبيا.

17.40 : السادسة إلا الثلث بتوقيت مكة المكرمة، دولة قطر البحرين العراق سوريا.

18.40 : بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان.

رابط حجز تذاكر مباراة النصر والفتح

كل محبي الفريقين الراغبين في مشاهدة اللقاء من أرض الملعب، عليهم الدخول على رابط تطبيق مكاني لحجز التذاكر وأتباع الخطوات المعروفة لحجز التذاكر، وكانت وزارة الصحة قد نشرت تحديث لدخول الملاعب، واشترطت لبس الكمامات وترك مقعد فارغ بين كل متفرج وأخر.

بطاقة المباراة