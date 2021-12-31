تغطية حصرية مصورة LIVE دقيقة بدقيقة| مباراة الفيصلي والهلال في الدوري السعودي (إعلان تشكيل الفريقين)

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عمر شويل - جدة مباراة الفيصلي والهلال ، بروح جديدة وأمل في تقديم الأفضل، يدخل نادي الهلال السعودي مواجهة أخرى، ضمن الجولة الـ15 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم موسم 2022/2021، والتي تنطلق أولى مبارياتها يوم الجمعة 31 ديسمبر 2021، حيث يستضيف مساء الجمعة، ملعب مدينة المجمعة الرياضية في مدينة المجمعة السعودية، فعالية اللقاء المرتقب والتي تجمع الزعيم مع عنابي سدير، ويطمح كلال الفريقان في تقديم أداء أفضل وتحقيق نتائج إيجابية غابت عنهما في الأسابيع الأخيرة بالبطولة المحلية.

خلال السطور المقبلة، سنستعرض سويًا كافة التفاصيل وكواليس و موعد مباراة الفيصلي والهلال والقنوات الناقلة ، علاوة على مشوار الناديين في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بالموسم الحالي، إلى جانب تاريخ مواجهات الفيصلي والهلال في الدوري السعودي.

مباراة الفيصلي والهلال

رغم توالي الانتكاسات يدخل ناديا الهلال والفيصلي مواجهة الجمعة، باحثين عن فوز يروي ظمأ الفريقين إلى تحقيق مركز أفضل في جدول الدوري السعودي.

فحامل لقب الدوري، يبدو أن لعنة التتويج الأخير بلقب دوري أبطال آسيا من أمام بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، قد أصابته، وذلك قبل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية التي يشارك بها الزعيم!.

في المقابل، يعاني الفيصلي مرارة الخسارة والخروج من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين ، والتي يحمل لقبها من الموسم الماضي، بعد الهزيمة من الأهلي.

نبدأ تغطيتنا أولًا مع استعراض ترتيب الدوري السعودي قبيل انطلاق مباريات الأسبوع الـ15 من البطولة:

هذا، وتسبق مباراة الهلال والفيصلي ، مواجهة أخرى لحساب الجولة ذاتها، حيث مباراة الباطن والاتحاد والتي يستضيفها ملعب الباطن في مدينة حفر الباطن السعودية.

كما تشهد الجولة الخامسة عشر أيضًا، إقامة مواجهات قوية على غرار مباراة الفتح والنصر و مباراة الأهلي والشباب “قمة لقاءات الأسبوع”، والتي تُلعب يوم السبت.

نادي الهلال

نبدأ مع نادي الهلال السعودي ، الذي يواجه تعثرًا غير مسبوق هذا الموسم في الدوري السعودي الذي يحمل لقبه عن الموسم الماضي.

حيث تلقى الفريق هزيمتين متتاليتين، الأولى في الكلاسيكو السعودي أو ديربي الرياض أمام النصر ، والأخرى كانت أمام الفتح في الجولة الماضية، في واحدة من مفاجآت دوري كأس الأمير محمد بن سلمان هذا الموسم.

وإجمالًا، نجح الهلال هذا الموسم في تحقيق 5 انتصارات و6 تعادلات، إضافة لخسارتين كما أسلفنا.

ويحتل الزعيم حاليًا المركز الخامس في جدول الدوري الرصيد برصيد 21 نقطة وصافي (3) أهداف، بفارق 8 نقاط عن الاتحاد المتصدر.

ولدى الموج الأزرق مباراة مؤجلة أمام العميد من الأسبوع الـ12 بالمسابقة.

وبنظرة عامة، وخلال آخر 5 مواجهات لكبير الرياض، نجح الفريق في حصد 5 نقاط، من فوز على ضمك بثنائية نظيفة، وتعادلين مع أبها (1-1) والفيحاء سلبيًا، قبل الخسارة من أمام النصر (0-2) والفتح (2-3).

نادي الفيصلي

رغم الأفضلية النسبية للهلال ، إلا أن نادي الفيصلي السعودي لا يعتبر أسوأ حالًا كثيرًا من ضيفه في مواجهة الجمعة.

فالفريق الملقب بـ عنابي سدير وخلال الأسابيع الخمس الأخيرة من الدوري السعودي على سبيل المثال لا الحصر، تلقى هزيمتين أمام الاتفاق بهدف ثم الطائي بنتيجة (1-3)، كما تعادل في مباراتين مع التعاون (2-2) ثم مع الشباب سلبيًا، وحقق فوزًا وحيدًا على حساب أبها بنتيجة (1-0).

ويحتل الفريق الآخر بالعاصمة السعودية الرياض حاليًا المركز الـ12 في جدول دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ، برصيد 15 نقطة وصافي (-3) هدف، يفصله عن الحزم متذيل الترتيب 4 نقاط فقط.

تاريخ مواجهات الفيصلي والهلال

وحول المواجهات التي جمعت فريقا الهلال والفيصلي ، على مستوى بطولة الدوري السعودي ، فقد التقى الناديين 24 مرة.

فاز الهلال في 19 مباراة، بينما لم يسبق للفيصلي أن حقق الفوز على الزعيم في أي مواجهة بالدوري، وحسم التعادل المواجهات الـ5 الأخرى بين الجانبين.

سجل الهلال 47 هدفًا في شباك الفيصلي، واستقبل مرمامه 16 هدفًا.

وحول أكبر نتيجة شهدتها تاريخ لقاءات الهلال والفيصلي ، فكانت فوز الموج الأزرق بنتيجة (5-1) في لقاء الدور الأول من بطولة دوري زين السعودي للمحترفين موسم 2011/2010 الذي توج الهلال بلقبه.

تشكيل مباراة الفيصلي والهلال

أعلن الجهاز الفني لنادي الهلال السعودي ، بقيادة البرتغالي ليوناردو جارديم، عن تشكيل الهلال في مباراة الفيصلي ، في إطار لقاءات الجولة الـ15 من بطولة الدوري السعودي لكرة القدم.

وضمت التشكيلة الأساسية للزعيم العناصر التالية:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

عبدالله المعيوف. خط الدفاع: محمد البريك ومتعب المفرج وعلي هادي آل بليهي وياسر الشهراني

محمد البريك ومتعب المفرج وعلي هادي آل بليهي وياسر الشهراني خط الوسط: محمد إبراهيم كنو ومصعب الجوير وسالم الدوسري.

محمد إبراهيم كنو ومصعب الجوير وسالم الدوسري. الهجوم: موسى ماريغا وماثيوس بيريرا وبافيتيمبي جوميز.

أما عن دكة بدلاء الموج في هذه المباراة، فحملت معها الأسماء الآتية:

مركز حراسة المرمى: عبدالله شملح الجدعاني.

عبدالله شملح الجدعاني. الدفاع: محمد جحفلي وحمد تركي اليامي ومدالله العليان.

محمد جحفلي وحمد تركي اليامي ومدالله العليان. الوسط: محمد حمد القحطاني واندري كاريلو ولوسيانو فيتو.

محمد حمد القحطاني واندري كاريلو ولوسيانو فيتو. مركز الهجوم: عبدالله هادي رديف وعبدالله الحمدان.

على الجهة المقابلة، أعلن نادي الفيصلي السعودي بقيادة المدير الفني البرازيلي باولو تراميزاني عن تشكيل الفيصلي في مباراة الهلال ، في ختام مباريات اليوم الأول من الأسبوع الـ15 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم.

وحوت التشكيلة الأساسية للعنابي الأسماء التالية:

لحراسة المرمى: أحمد الكسار.

أحمد الكسار. للدفاع: الظهير الأيمن ياسين برناوي وفي قلب الدفاع كلًا من رافاييل سيلفا أرودا وإيغور روسي والظهير الأيسر محمد العمري.

الظهير الأيمن ياسين برناوي وفي قلب الدفاع كلًا من رافاييل سيلفا أرودا وإيغور روسي والظهير الأيسر محمد العمري. في الوسط: إسماعيل سيلفا وعبدالرحمن مطلق الدوسري.

إسماعيل سيلفا وعبدالرحمن مطلق الدوسري. في الهجوم: الجناح الأيمن خالد حسين كعبي والجناح الأيسر جويليرمي أوجوستو وكصانع ألعاب رومان أمالفيتانو وكرأس حربة جوليو تافاريس.

أما عن التشكيلة الاحتياطية لنادي الفيصلي فضمت كل من:

في حراسة المرمى: مصطفى ملائكة.

مصطفى ملائكة. الدفاع: حسين صالح قاسم سالم وصالح سعد القميزي ووليد عبدالوهاب الأحمد.

حسين صالح قاسم سالم وصالح سعد القميزي ووليد عبدالوهاب الأحمد. الوسط: شايع شراحيلي وأحمد عطاالله العنزي ومحمد زياد النخيلان وعبدالعزيز مبارك آل شريد.

شايع شراحيلي وأحمد عطاالله العنزي ومحمد زياد النخيلان وعبدالعزيز مبارك آل شريد. للهجوم: صالح آل عباس.

موعد مباراة الفيصلي والهلال والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة اللقاء الهام بين عنابي سدير والزعيم ، مساء الجمعة، في تمام السادسة وخمس دقائق ( 6:05 م ) بتوقيت السعودية، الخامسة وخمس دقائق ( 5:05 م ) بتوقيت القاهرة، الثالثة وخمس دقائق ( 3:05 م ) بالتوقيت العالمي.

أما عن حكم مباراة الفيصلي والهلال ، فقد كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن إسناد الإدارة التحكيمية للقاء إلى الحكم السعودي ماجد الشمراني.

تقوم قنوات إس إس سي الرياضية السعودية بنقل أحداث اللقاء وذلك من خلال فضائية SSC 1 .

وحول معلق مباراة الهلال والفيصلي ، فقد أفصحت شركة الرياضة السعودية عن تكليف المعلق الرياضي السعودي حماد العنزي بالتعليق والوصف التفصيلي للقاء المرتقب.

تغطية حصرية LIVE دقيقة بدقيقة.. مباراة الفيصلي والهلال (دقائق وتنطلق صافرة بداية الشوط الأول)

دقائق قليلة وتنطلق صافرة بداية شوط المباراة الأول من مباراة الهلال والفيصلي ، في اللقاء الختامي من اليوم الأول، للجولة الـ15 من بطولة الدوري السعودي لكرة القدم موسم 2022/2021.

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الخاتمة

تعرفنا خلال السطور الماضية، على جميع التفاصيل المتعلقة بـ موعد مباراة الهلال والفيصلي والقنوات الناقلة ، إضافة إلى مشوار الناديين وترتيبهما في جدول الدوري السعودي هذا الموسم، إلى جانب تاريخ لقاءات الهلال والفيصلي في بطولة الدوري السعودي .