نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “تَرقـب” نتيجة اهداف مباراة الهلال والفيصلي اليوم 31-12-2021 في الدوري السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة اهداف مباراة الهلال والفيصلي اليوم في الجولة الخامسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين 2021 – 2022. نتابع معكم كافة تفاصيلها من خلال هذا التقرير الرياضي عبر موقعنا “ثقفني”. حيث تقام مباراة الهلال والفيصلي اليوم على ملعب مدينة المجمعة الرياضية. وتترقب جماهير الزعيم في المملكة العربية السعودية نتيجة مباراة الهلال اليوم. بعدما فقد اتزانه خلال مبارياته الأخير بدوري كأس خادم الحرمين الشريفين. وانخرط عن سكة الانتصارات وتحقيق نتائج ايجابية وسلك طريق التعادل أو الهزيمة في الدوري مبارياته بالدوري السعودي. وفي غضون ذلك نرصد لكم في الآتي نتيجة اهداف مباراة الهلال والفيصلي اليوم.

نتيجة اهداف مباراة الهلال والفيصلي اليوم

نتابع معكم نتيجة اهداف مباراة الهلال والفيصلي اليوم في الجولة الخامسة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2021 -2022. والتي تقام مساء اليوم الجمعة الموافق 31-12-2021. على ملعب مدينة المجمعة الرياضية. حيث تنطلق صافرة اللقاء حسب توقيت مكة المكرمة في تمام الساعة 6:05 مساءً. وفي تمام الساعة 5:05 مساءً بتوقيت مصر. وفي تمام الساعة 7:05 مساءً بتوقيت أبو ظبي. ونتناول معكم في الآتي نتيجة مباراة الهلال اليوم.

نتيجة مباراة الهلال اليوم

تترقب جماهير المملكة نتيجة مباراة الهلال اليوم. بعد الأداء السلبي الذي لحق بالنادي خلال أربعة مباريات أخيرة ماضية. وفي مباراة الهلال الأخير ضد نادي الفتح السعودي. تعرض الزعيم للخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدفين. حيث يتواجد الهلال حاليًا في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين. وذلك برصيد 21 نقطة. وخلال مباريات الهلال بالدوري تمكن من الفوز في خمسة مباريات فقط. وحسم التعادل نتيجة ستة مباريات وخسر مباراتين.

اهداف مباراة الهلال والفيصلي اليوم

وفي إطار استعراضنا لـ اهداف مباراة الهلال والفيصلي اليوم في الجولة الخامسة عشر من دوري كأس خادم الحرمين الشريفين. نود الإشارة إلى أن نتيجة مباراة الهلال الماضية انتهت بثلاث أهداف مقابل هدفين. وقد سجل الهدف الأول لنادي الهلال اللاعب “أندري كاريلو” في الدقيقة 12 من أحداث الشوط الأول. وجاء الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 75 من عمر المباراة عن طريق اللاعب “جوميز”.

مباراة الهلال اليوم

ومع تقديمنا لكافة تفاصيل مباراة الهلال اليوم. نشير إلى أن نظيره الفيصلي يتواجد حاليًا في المركز الثاني عشر من جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين. وذلك برصيد 15 نقطة حصدها بعدما خاض ثلاث عشر مباريات مختلفة بالدوري وحقق الفوز في ثلاثة مباريات فقط. وتعادل في ست مباريات وخسر أربعة مباريات أيضًا.

نتيجة مباراة الهلال والفيصلي

وبعد استعراضنا لتفاصيل نتيجة مباراة الهلال والفيصلي في الدوري السعودي. نُطلعكم في الآتي على جدول ترتيب دوري كأس خادم الحرمين الشريفين قبل انطلاق المباراة.