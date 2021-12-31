ملخص ونتيجة الهلال والفيصلي “1-0” للفيصلي الدوري السعودي للمحترفين 2022 تابع لحظة باللحظة

تترقب جماهير الزعيم السعودي ملخص ونتيجة الهلال والفيصلي اليوم، والتي يستضيفها ملعب مدينة المجمعة الرياضية ملعب نادي الفيصلي السعودي، في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لحساب الجولة الخامسة عشر من عمر المسابقة، وكان قد سبق هذا اللقاء فوز المتصدر فريق الاتحاد على الباطن بنتيجة 3-2 ليعزز صدارته للجدول، مما يضع ضغوط كبيرة على فريق الهلال الذي يرغب في تقليل الفارق مع العميد، من أجل المحافظة على لقب الدوري الذي يحمله من الموسم الماضي، بينما صاحب الأرض والجمهور يرغب في الفوز على كبير الكرة السعودية وزعيم أسيا، المتوج بدوري أبطال القارة الصفراء والتقدم في الترتيب الذي يحتل فيه المركز أل 12 قبل أنطلاق المباراة.

الفيصلي 1 الهلال 0

ملخص ونتيجة الهلال والفيصلي اليوم في الدوري

يدخل الهلال اللقاء باحثاً عن الفوز وتحقيق الثلاث نقاط من أجل التقدم خطوة في ترتيب الجدول، الذي يحتل فيه قبل المباراة المركز الخامس برصيد 21 نقطة جمعهم من لعب 13 مباراة، ومؤجل له مباراة مع المتصدر نادي الاتحاد، حقق الهلال الفوز في 5 مباريات بينما تعادل في 6 وتلقى الهزيمة في مباراتين، سجل لاعبوا الهلال خلال أل 13 مباراة 18 هدف، واستقبلت شباكه 15 هدف وهو عدد كبير في الدور الأول لفريق بحجم الهلال، بينما فريق الفيصلي في المركز 12 برصيد 15 نقطة من لعب 14 مباراة، فاز في 3 مباريات وتعادل في 6 وتلقى الخسارة في 4 مباريات، سجل لاعبوا الفيصلي 13 هدف وسكنت شباكهم 16 هدف.

نتيجة وأهداف مباراة الهلال اليوم

متابعي موقعكم المتميز على الدوام ثقفني سوف نقوم بتغطية اللقاء، الذي أنطلق منذ لحظات وسنوافيكم بالنتيجة من خلال تحديث للمقال عند حدوث أي تغير في نتيجة المباراة، وكان الهلال قد أعلن عن أصابة عدد من لاعبيه بفيروس كورونا مما أستدعى إجراء مسحة لكافة اللاعبين قبل اللقاء، للاطمئنان على سلمتهم وسلامة المنافسين لأن سلامة اللاعبين أهم من أي نتيجة لأي مباراة.

بطاقة اللقاء