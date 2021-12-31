نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل النهائي لمنتخب مصر في كأس الامم الافريقية ومواعيد المباريات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعرف على التشكيل النهائي لمنتخب مصر في كأس الامم الافريقية وموعد المباريات، حيث حدد المدير الفني لمنتخب مصر كارلوس كيروش القائمة النهائية المشاركة في كأس الأمم الافريقية 2021 المقامة في الكاميرون، وسوف تنطلق في التاسع من يناير 2022 بعد أن تم تأجيلها لمدة عام نتيجة عدة أسباب، وضمت القائمة على غير المتوقع خمسة وعشرون لاعباً بدلاً من ثمانية وعشرون لاعباً من عدة أندية مصرية، وغير مصرية مثل: ناديي الأهلي والزمالك المصريين، ونادي ليفربول الإنجليزي، ونادي أرسنال الإنجليزي، وهي كما يلى:

التشكيلة النهائية لمنتخب مصر في كأس الامم الافريقية

حراسة المرمى

في حراسة المرمى محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي المصري، ومحمد أبو جبل حارس مرمى نادي الزمالك المصري، ومحمد صبحي حارس مرمى نادي الإتحاد السكندري المصري، ومحمود جاد حارس مرمى نادي إنبي المصري، وقد خالفت هذه القائمة المألوف باحتوائها على أربعة حراس مرمى بدلاً من ثلاثة فقط، وقد يرجع ذلك إلى الحذر من إصابه أحد الحراس أو أكثر بسبب الوضع الوبائي لا قدر الله مما يعرض مركز حراسة المرمى في المنتخب المصري في هذه الحالة للخطر فقرر كارلوس كيروش ضم محمد أبو جبل بعد أن كان مستبعداً في بطولة العرب.

تشكيلة خط الدفاع

شملت القائمة أيضاً في خط الدفاع: اللاعب أكرم توفيق الظهير الأيمن للنادي الأهلي المصري، وعمر كمال عبد الواحد الظهير الأيمن لنادى فيوتشر المصري، وأيمن أشرف قلب دفاع وظهير أيسر النادي الأهلي المصري، وأحمد حجازي قلب دفاع نادي اتحاد جدة السعودي، ومحمود حمدي الونش قلب دفاع نادي الزمالك المصري، ومحمد عبد المنعم قلب دفاع نادي فيوتشر المصري، ومحمود علاء قلب دفاع نادي الزمالك المصري، وأحمد أبو الفتوح ظهير أيسر نادي الزمالك المصري.

تشكيلة خط الوسط

كما شملت القائمة في خط الوسط كلاً من: عمرو السولية وحمدي فتحي لاعبي خط الوسط في النادي الأهلي المصري، وإمام عاشور لاعب خط الوسط في نادي الزمالك المصري، وعبد الله السعيد صانع ألعاب، ولاعب خط وسط نادي بيراميدز المصري، ومحمد النني المحترف في صفوف نادي أرسنال الإنجليزي كلاعب خط وسط، ومهند لاشين لاعب نادي طلائع الجيش المصري، وأيضا خالفت هذه القائمة لخط الوسط التوقعات بإستبعاد كلاً من: محمد مجدي أفشة لاعب خط الوسط، وصانع ألعاب النادي الأهلي المصري، وطارق حامد لاعب خط الوسط في نادي الزمالك المصري.

تشكيلة خط الهجوم

وضمت القائمة في خط الهجوم كلا من محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي في مركز الجناح الأيمن وهداف الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الأن، وأحمد سيد زيزو الجناح الأيمن لنادى الزمالك المصري، ومصطفى محمد مهاجم ورأس حربة نادي جلاتا سراي التركي، ومحمد شريف مهاجم ورأس حربة النادي الأهلي المصري، وعمر مرموش المحترف في صفوف نادى شتوتجارت الألماني في مركز الجناح الأيسر، ومحمود حسن تريزيجيه المحترف في صفوف نادى أستون فيلا الإنجليزي في مركز الجناح الأيسر، ورمضان صبحي الجناح الأيسر لنادي بيراميدز المصري.

أما بالنسبة لمواعيد المباريات لمنتخب مصر فمن المقرر أن يلاقى المنتخب النيجيري يوم الثلاثاء الحادي عشر من شهر يناير 2022، ومنتخب غينيا بيساو يوم السبت الخامس عشر من نفس الشهر، ثم منتخب السودان يوم الأربعاء التاسع عشر من الشهر ذاته.

مجموعة منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2022

قد تم إضافة ثلاثة لاعبين جديدة في تشكيلة منتخب مصر بكأس الأمم الإفريقية 2022، كما قام بتكوين مجموعة مكونة من أربعة منتخبات على رأسهم: منتخب مصر، وليبيا، ونيجيريا، وغنيا بيساو، ومنتخب السودان، كما لديهم العديد من المفاجآت، حيث يستعد المنتخب بكل قوته داخل معسكر مشدد منذ انتهاء كأس العرب، وحتى بداية أول مبارياته أمام منتخب نيجيريا في 11/1/2022.