نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر سيتي وارسنال والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال في افتتاح منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز 2022، سيكون ملعب ستاد الإمارات بالعاصمة الإنجليزية لندن مسرحاً لإقامة مباراة مانشستر سيتي وارسنال ظهر يوم السبت في افتتاح الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في واحدة من أهم مباريات هذه الجولة.

ويدخل فريق ارسنال صاحب الأرض والجمهور في هذه المباراة وعينه على الفوز من أجل الاقتراب من المنافسة على مقدمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن كان فريق ارسنال قد بدأ في نتائج مخيبة للآمال بداية الموسم الكروي الجديد، إلا أن الفريق نجح في العودة من جديد للفوز، حيث استطاع ارسنال في آخر أربع مباريات له في الدوري تحقيق الفوز، وهو ماجعل الفريق في المركز الرابع بجدو الترتيب برصيد 35 نقطة بعد أن خاض تسع عشرة مباراة له في الدوري هذا الموسم.

على الجانب الآخر فإن فريق مانشستر سيتي بقيادة مديره الفني جوارديولا يسعى لموصلة مشواره في الدوري الإنجليزي، والابتعاد بصدارة جدول الدوري هذا الموسم، السيتي استطاع تصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة، وبفارق ثماني نقاط عن فريق تشيلسي صاحب المركز الثاني، فيما خاص السيتي حتى الآن عشرين مباراة، وكانت مباراة الدور الأول بين ارسنال ومانشستر سيتي قد انتهت بفوز مانشستر سيتي بخمسة أهداف نظيفة لصالح مانشستر سيتي.

موعد مباراة مانشستر سيتي وارسنال

وقد تم تحديد موعد مباراة ارسنال ومانشستر سيتي الإنجليزي ظهر يوم السبت الموافق الأول من يناير من العام 2022، حيث ستنطلق صافرة بداية مباراة السيتي وارسنال في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة، الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وارسنال

هذا وكانت شبكة قنوات bein SPORTS المالكة لحقوق نقل مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد أعلنت عن نقلها لأحداث هذه المباراة الهامة والمرتقبة بين السيتي وارسنال ظهر السبت، وذلك من خلال شاشة قناة bein Sports 1HD Premium على أن يكون حفيظ دراجي معلقاً على أحداث هذه المباراة.