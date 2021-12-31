الإتحاد المغربي لكرة القدم يعلن إصابة مدافع الأهلي بدر بانون بفيروس كورونا

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلن الإتحاد المغربي لكرة القدم إصابة نجم دفاع المنتخب المغربي والنادي الأهلي المصري بدر بانون بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” بعد أداؤه لمباراة النادي الأهلي وفيوتشر بالدوري المصري المصري لكرة القدم، وتم الإعلان عن إصابة بدر بانون عقب إعلان القائمة النهائية للمنتخب المغربي المشارك في كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون 2022.

وفي نفس السياق أكد فوزي لقجع رئيس الإتحاد المغربي لكرة القدم عن إصابة بدر بانون بفيروس كورونا، ومن ثم تأخر إنضمامه لمعسكر المنتخب المغربي في دولة الإمارات، وسينضم لمعسكر المنتخب عقب إتمام شفاؤه من الإصابة، في إطار آخر تحضيرات أسود الأطلسي لنهائيات كأس الأمم الإفريقية.

وتضم مجموعة المنتخب المغربي في بطولة كأس الأمم الإفريقية منتخبات غانا وجزر القمر والجابون، ومن المقرر أن يبدأ منتخب المغرب أولى مبارياته بالبطولة يوم 10 يناير المقبل أمام المنتخب الغاني في مواجهه صعبة للفريقان بإعتبارهم أحد عمالقة المنتخبات الإفريقية، وأغلب الترشيحات تؤكد على صعود منتخبي غانا والمغرب للدور الثاني من البطولة.

وفيما يخص اللاعب المغربي بدر بانون كان قد تم إستبعاده من القائمة التي تم إعلانها قبل 3 أيام وضمت 25 لاعبا، بالإضافة إلى إستبعاد نجم نادي الزمالك أشرف بن شرقي كأحد المفاجآت، ولكن بعد إعلان قائمة تضم 28 لاعبا من قبل المدير الفني وحيد خليلوزيتش تم إبلاغ بدر بانون وسفيان رحيمي ومحمد الشيبي بضمهم لقائمة معسكر الفريق بالإمارات.