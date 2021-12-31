نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي والشباب الدوري السعودي || رابط تذاكر الأهلي والشباب ترقب نتيجة الشباب والأهلي في المقال التالي

عمر شويل - جدة متابعي موقعكم ثقفني في المملكة، يسعدنا أن نكون معكم من خلال هذا المقال، عن موعد مباراة الاهلي والشباب، المقرر لها السبت الأول من يناير 2022، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضة “الجوهرة المشعة” بمدينة جدة، يلعب في نفس اليوم النصر والفتح، اللقاء الذي يدخله الفريقين بطموح الفوز، والحصول على نقاط المباراة الثلاثة، الشباب يسعى للصدارة واللحاق بالاتحاد الذي فاز أمس على الباطن 3-2 ووصل للنقطة 32، بينما الشباب قبل اللقاء رصيده 28 نقطة، وصاحب الأرض والجمهور النادي الأهلي يعيش فترة صعبة هذا الموسم، ويحتل المركز 12 برصيد 15 نقطة، وتلقى الراقي هزيمة الأسبوع الماضي من الرائد بهدف دون مقابل.

موعد مباراة الاهلي والشباب في الدوري

16.50 : الخامسة إلا عشر دقائق بالتوقيت العالمي غرينتش.

17.50 : السادسة إلا عشر دقائق بتوقيت دول المغرب العربي تونس، الجزائر، المغرب.

18.50 : السابعة إلا عشر دقائق بتوقيت كلاً من دول مصر، السودان، ليبيا.

19.50 : الثامنة إلا عشر دقائق بتوقيت مكة المكرمة، البحرين، قطر، العراق، سوريا.

20.50 : بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة،وسلطنة عمان.

makani.com.sa رابط حجز تذاكر الاهلي والشباب

أعلن النادي الأهلي من خلال حسابة الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن موقع بيع تذاكر اللقاء المرتقب وأعلن أن تطبيق مكاني، هو الموقع الرسمي لبيع تذاكر اللقاء، كما أعلن عن أسعار التذاكر التي جاءت مخفضة وفي متناول الجميع، حيث جاء سعر التذكرة الموحدة 15 ريال، وسعر الفضية 30 ريال، والتذكرة الذهبية بسعر 150 ريال، وأخيراً سعر التذكرة الرويال 300 ريال سعودي.

ضوابط جديدة لدخول المباريات

ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الاتحاد 14 10 2 2 16 12:29 17 32 2 الشباب 14 8 4 2 16 12:26 14 28 3 ضمك 14 7 5 2 16 16:21 5 26 4 الهلال 14 6 6 2 16 17:21 4 24 5 النصر 14 7 2 5 16 17:23 6 23 6 الفيحاء 15 5 6 4 15 12:14 2 21 7 الرائد 14 6 3 5 16 20:21 1 21 8 الطائي 15 6 1 8 15 21:15 -6 19 9 الإتفاق 15 4 5 6 15 26:21 -5 17 10 الفتح 13 4 4 5 17 18:18 0 16 11 الأهلي 14 3 6 5 16 17:15 -2 15 12 الفيصلي 14 3 6 5 16 19:15 -4 15 13 أبها 14 4 3 7 16 23:14 -9 15 14 الباطن 15 3 5 7 15 19:13 -6 14 15 التعاون 14 2 5 7 16 30:22 -8 11 16 الحزم 15 2 5 8 15 19:10 -9 11

تاريخ مباريات الشباب والأهلي

يدخل الفريقين اللقاء رقم 25 في تاريخهما في مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فاز الأهلي في 7 مباريات، بينما حقق الشباب الفوز في 8 مباريات، وكانت نتيجة التعادل حاضرة في 9 مباريات جمعت الفريقين، سجل الأهلي 37 هدف في شباك الشباب، بينما سجل الشباب 33 هدف في مرمى الأهلي.

موعد مباراة الأهلي والشباب اليوم

الشباب يحتل المركز الثاني قبل هذا اللقاء برصيد 28 نقطة جمعهم من لعب 14 مباراة، حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 4 مباريات وخسر في مباراتين، سجل لاعبوه 26 هدف بينما سكنت شباكه 12 هدف، بينما فريق الأهلي يحتل المركز أل 12 برصيد 15 نقطة، من لعب 14 مباراة حقق الفوز في 3 مباريات فقط وتعادل في 6 مباريات وهزم 5 مباريات، سجل مهاجموه 15 هدف وتلقت شباكه 17 هدف.

القناة الناقلة والمعلق

تنقل المباراة عبر شاشة قناة ssc hd 1 عالية الجودة، وأيضاً على نفس القناة بتقنية sd العادية، ويعلق على اللقاء المعلق عبد الله الحربي.

ترقب نتيجة مباراة الأهلي والشباب

نتيجة مباراة اليوم سوف تؤثر على الفريقين فريق الشباب يرغب في الاستمرار في مطاردة الاتحاد، وعدم الابتعاد عنه حتى يظل في دائرة المنافسة، بينما الأهلي صاحب الملعب والجمهور الهزيمة قد تدخله في دوامة كبيرة ويدخل الصراع من أجل البقاء، وهو ما لا يتناسب مع حجم النادي الكبير قلعة الكؤوس.

بطاقة المباراة