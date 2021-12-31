نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الجزائر وغامبيا الودية اليوم 01\01\2022 والقنوات الناقلة استعداداً لأمم أفريقيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنتظر الجماهير العاشقة لمنتخب الجزائر موعد مباراة الجزائر وغامبيا الودية القادمة، والمقرر لها اليوم السبت الموافق الأول من شهر يناير 2022، مباراة ينتظرها عشاق محاربو الصحراء لمشاهدة منتخبهم قبل انطلاق المباريات الرسمية، تستضيف قطر المباراة بين الجزائر وغامبيا، ضمن استعداد الجزائر لانطلاق بطولة أفريقيا القادمة في الكاميرون، لذلك سنوافيكم من خلال هذا المقال وعبر موقعكم المفضل ثقفني موعد مباراة الجزائر الودية ضد غامبيا، والقنوات الناقلة لمباراة الجزائر وغامبيا اليوم.

يدخل محاربو الصحراء برغبة قوية في الفوز وبمعنويات مرتفعة، فهم أبطال القارة الإفريقية وأبطال العرب، لذلك يستعد محاربو الصحراء بكل قوة للبطولة الأفريقية، للحفاظ على اللقب الغالي والذي استطاع منتخب الجزائر الحصول عليه من قلب القاهرة في 2019، تأمل جماهير المنتخب الجزائري في مواصلة التألق والإبداع الذي ظهر عليه في الفترة الأخيرة، حيث يقدم المنتخب الجزائري مستويات كبيرة ولاعبين كبار في الفترة الأخيرة.

بينما يسعى منتخب غامبيا للفوز بالمباراة وتحقيق مفاجئة كبيرة على كبير أفريقيا والعرب في الوقت الحالي، ومن المقرر أن يخوض المنتخب الجزائري مباراة ودية أخرى في الخامس من شهر جانفي في العاصمة القطرية الدوحة، لذلك من المتوقع أن نشاهد مباراة قوية بين المنتخبين، مباراة ودية لكنها تأخذ الطابع الرسمي، مباراة تتسم بالندية والإثارة والرغبة القوية في الظهور بمظهر قوي من كلا المنتخبين.

موعد مباراة الجزائر وغامبيا الودية

وسوف تقام أحداث المباراة الودية بين الجزائر وغامبيا في العاصمة القطرية الدوحة. وذلك ضمن استعداد محاربو الصحراء لخوض غمار أمم أفريقيا. حيث يسعى المدير الفني للجزائر جمال بالماضي على تجهيز لاعبيه للمباريات الرسمية. والوقوف على المستوى الفني والبدني للاعبيه قبل انطلاق المباريات الرسمية في أمم أفريقيا. ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة حسب التوقيتات التالية:

16:00:- حسب التوقيت العالمي جرينتش.

17:00:- الخامسة مساءً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

18:00:- السادسة مساءً بتوقيت مصر والسودان وليبيا.

19:00:- السابعة مساءً بتوقيت السعودية والعراق وسوريا والبحرين والكويت واليمن وقطر والأردن وفلسطين ولبنان.

20:00:- الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وغامبيا الودية

موعد مباراة الجزائر وغامبيا الودية والقنوات الناقلة من أكثر الأشياء بحثاً عبر محرك البحث جوجل. ومن المقرر أن يتم نقل المباراة عبر قناة الكأس القطرية، لذلك هناك بحث مكثف على تردد القناة على مختلف الأقمار.