نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة التعاون وضمك في الدوري 2022/01/01 // التعاون يوزع تذاكر مجانية لجمهوره للمباراة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تترقب جماهير الذئاب موعد مباراة التعاون وضمك، في الدوري السعودي للمحترفين الجولة أل 15 من عمر المسابقة والتي تلعب بها اليوم أيضاً مباراة النصر والفتح، تأمل جماهير التعاون أن يحقق الفريق الانتصار ويتقدم في ترتيب المسابقة، ويخرج من دائرة النتائج السلبية التي كانت أخرها الأسبوع الماضي بخسارته من الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، واللقاء المقرر السبت الأول من يناير 2022 على ملعب نادي التعاون أستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، منافس التعاون يلعب على اللقب فهو يقدم مستويات رائعة منذ بداية الموسم، مما أهله لاحتلال قمة الجدول لأسابيع كثيرة، ولكنه تعثر في الجولة الماضية بتعادله مع الباطن بهدف لكل فريق، ويأمل اليوم في أستعادة نغمة الإنتصارات من جديد.

موعد مباراة التعاون وضمك في الدوري

12.25 : الثانية عشر وخمسة وعشرون دقيقة ظهراً بالتوقيت العالمي غرينتش.

13.25 : بتوقيت دول المغرب العربي “تونس، الجزائر، المغرب”.

14.25 : بتوقيت مصر، السودان، ليبيا.

15.25 : بتوقيت مكة المكرمة.

القناة الناقلة ومعلق المباراة

تنقل جميع لقاءات الدوري السعودي للمحترفين، عبر قنوات ssc الرياضية السعودية الجديدة، ومباراة التعاون وضمك و الأهلي والشباب عبر نفس القناة أيضاً وهي قناة ssc hd 1 عالية الجودة، بتعليق المعلق السعودي المتميز خالد المديفر.

ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الاتحاد 14 10 2 2 16 12:29 17 32 2 الشباب 14 8 4 2 16 12:26 14 28 3 ضمك 14 7 5 2 16 16:21 5 26 4 الهلال 14 6 6 2 16 17:21 4 24 5 النصر 14 7 2 5 16 17:23 6 23 6 الفيحاء 15 5 6 4 15 12:14 2 21 7 الرائد 14 6 3 5 16 20:21 1 21 8 الطائي 15 6 1 8 15 21:15 -6 19 9 الإتفاق 15 4 5 6 15 26:21 -5 17 10 الفتح 13 4 4 5 17 18:18 0 16 11 الأهلي 14 3 6 5 16 17:15 -2 15 12 الفيصلي 14 3 6 5 16 19:15 -4 15 13 أبها 14 4 3 7 16 23:14 -9 15 14 الباطن 15 3 5 7 15 19:13 -6 14 15 التعاون 14 2 5 7 16 30:22 -8 11 16 الحزم 15 2 5 8 15 19:10 -9 11

مباراة التعاون وضمك

قبل هذا اللقاء يحتل فريق التعاون المركز الخامس عشر برصيد 11 نقطة بعد خوض 14 مباراة، وهو نفس رصيد الحزم صاحب المركز الأخير، حقق حقق الفريق الفوز في مباراتين فقط، وتعادل في 5 مباريات وتلقى الهزيمة في 7 مباريات، سجل لاعبو التعاون 22 هدف وتلقت شباكه 30 هدف، بينما ضمك قبل اللقاء يحتل المركز الثالث برصيد 26 نقطة من لعب 14 مباراة، فاز في 7 مباريات وتعادل في 5 وخسر مباراتين فقط، سجل مهاجموه 21 هدف وتلقت شباكه 16 هدف.

تاريخ مواجهات الفريقين في الدوري

تقابل الفريقين في 10 مباريات قبل هذا اللقاء النتائج تميل بنسبة بسيطة لصالح ضمك، الذي حقق الفوز في 5 مباريات، بينما صاحب الأرض والجمهور اليوم فريق التعاون فاز في 4 مباريات، وحسم التعادل نتيجة لقاء جمع الفريقين.

تذاكر مباراة التعاون وضمك

أعلنت إدارة نادي التعاون السعودي عن توزيع تذاكر مجانية على جمهور الفريق عند بوابة أستاد ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدية تحفيزاً لكي تحضر الجماهير اللقاء وتؤأزر الفريق في الظروف الصعبة التي يمر بها الآن.

تدعيمات نادي التعاون الشتوية

في ظل بحث إدارة التعاون عن لاعبين متميزين ينتشلون الفريق من وضعه الصعب، وإنقاذ الفريق من دوامة الهبوط إلي دوري الدرجة الأولى، أعلن النادي عن تعاقده مع اللاعب “الفارو ميدران”، الذي سبق له اللعب لفريق ريال مدريد الإسباني، والعديد من الفرق العالمية مثل فالينسيا، ورايو فاليكانو، وفريق ديبورتيفو ألافيس.

موعد مباراة التعاون وضمك اليوم