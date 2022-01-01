نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صراع الوصافة يشتد.. موعد مباراة تشيلسي وليفربول في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة تشيلسي وليفربول ، مرة أخرى تفتتح مرحلة الإياب من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وتحديدًا من الجولة الـ21 والتي تنطلق يوم السبت الأول من يناير 2022 بـ4 مباريات، على أن تستأنف، يوم الأحد 2 يناير، حيث يستضيف مساء الأحد، ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة الإنجليزية لندن، أحد لقاءات قمة الأسبوع في البريميرليج ، والذي يجمع البلوز مع الريدز ، في صراع محتدم على المركز الثاني، خلف مانشستر سيتي المتصدر حاليًا.

في السطور المقبلة، سنستعرض سويًا كافة تفاصيل وكواليس و موعد مباراة تشيلسي وليفربول والقنوات الناقلة ، إضافة إلى رحلة الفريقين في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي ، فضلًا عن تاريخ مواجهات ليفربول وتشيلسي في البطولة الإنجليزية العريقة.

مباراة تشيلسي وليفربول

في ظل ظروف متشابهة نسبيًا، وفارق نقطة وحيدة، مع أفضلية للضيوف بفارق مباراة مؤجلة، يدخل فريقا ليفربول وتشيلسي مواجهة الأحد.

حيث يبحث البلوز عن تحقيق فوز جديد، بعد التعادل على ملعبه في الجولة الماضية مع برايتون.

بينما يأمل الريدز في مصالحة جماهيره مع أولى مبارياته في العام الجديد، بعد الخسارة أمام ليستر في الجولة الأخيرة.

نستعرض بداية ترتيب الدوري الإنجليزي قبل انطلاق مباريات الأسبوع الـ21:

نادي تشيلسي

يعول نادي تشيلسي الإنجليزي ، في مواجهة الأحد المقبل، على أفضلية الأرض والجمهور، قبيل اللقاء الصعب مع ليفربول في الكلاسيكو الإنجليزي .

حيث يعاني البلوز من عديد الغيابات في صفوف، إما بسبب جائحة كورونا أو إصابات المباريات.

حاليًا يحتل فريق العاصمة الإنجليزية المركز الثاني في جدول البريميرليج ، برصيد 42 نقطة وصافي (29) هدفًا، بفارق 8 نقاط عن المان سيتي المتصدر.

حيث نجح حامل لقب الـ تشامبيونز ليج ، في تحقيق 12 انتصارًا و6 تعادلات، فيما خسر في مواجهتين هذا الموسم.

وإجمالًا، وخلال آخر 5 مباريات لتشيلسي في البطولة المحلية، نجح في حصد 6 نقاط، من انتصارين على ليدز يونايتد (3-2) وأستون فيلا (3-1)، و3 تعادلات مع إيفرتون وبرايتون بنفس النتيجة (1-1)، وتعادل سلبي مع وولفرهامبتون.

نادي ليفربول

على الجانب المقابل، يدخل نادي ليفربول الإنجليزي ، مباراته الأولى في العام الجديد، متسلحًا بالرغبة القوية في المنافسة على لقب البريميرليج لهذا الموسم.

ويسعى كما أسلفنا الريدز لمحو آثار الأداء المخيب والخسارة في الجولة الماضية أمام ليستر سيتي.

ويحتل ليفربول في الوقت الحالي المركز الثالث في جدول الدوري الإنجليزي، برصيد 41 نقطة وصافي (34) هدف، بفارق نقطة عن تشيلسي الوصيف، و9 نقاط عن السيتيزن المتصدر.

ونجحت كتيبة المدير الفني الألماني يورجن كلوب، في الفوز بـ12 مباراة والتعادل في 5 أخرى، ولكن تلقى خسارتين حتى الآن في الـ Premier League .

وفي آخر 5 مباريات للفريق، تمكن من حصد 9 نقاط من 3 انتصارات على وولفرهامبتون وأستون فيلا بنفس النتيجة (1-0)، وعلى نيوكاسل يونايتد (3-1)، وتعادل مع توتنهام إيجابيًا (2-2)، ولكن خسر مؤخرًا أمام ليستر سيتي بهدف نظيف.

يذكر أن للريدز مباراة مؤجلة مع ليدز يونايتد من الأسبوع الـ12.

وكانت مواجهة الدور الأول بين ليفربول وتشيلسي ، قد انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1).

موعد مباراة تشيلسي وليفربول والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة لقاء الكلاسيكو الإنجليزي المرتقب ، مساء الأحد، في تمام السابعة والنصف ( 7:30 م ) بتوقيت السعودية، السادسة والنصف ( 6:30 م ) بتوقيت مصر، الرابعة والنصف ( 4:30 م ) بتوقيت جرينتش.

وحول حكم مباراة ليفربول وتشيلسي فقد أسند الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم المهمة للدولي الإنجليزي أنتوني تايلور.

تقوم قنوات بي إن سبورت القطرية بنقل أحداث اللقاء المرتقب، وذلك عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium وكذلك تطبيق beIN Sports Connect ، بالإضافة إلى قنوات Sport TV1 Potugal و Canal + France و Sky Sports Main Event UK و SuperSport Maximo 1 و Digi Sport 1 HD Hungary و Canal + poland HD و RMC Sport 1 و Sky Sports Premier League UK و S Sport 1 HD و SuperSport Premier League .

أما عن معلق مباراة تشيلسي وليفربول ، فقد كلفت الفضائية القطرية المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي بمتابعة اللقاء.

الخاتمة

تعرفنا خلال السطور الماضية على جميع التفاصيل وكواليس و موعد مباراة ليفربول وتشيلسي والقنوات الناقلة ، ومشوار الناديين وموقعهما في ترتيب البريميرليج لهذا الموسم، علاوة على تاريخ لقاءات تشيلسي وليفربول في الدوري الإنجليزي .