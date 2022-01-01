نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة النصر والفتح اليوم السبت والقنوات الناقلة ومعلق المباراة وترتيب الدوري السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة النصر والفتح في الدوري من أهم المواعيد وأكثرها بحثاً عبر محرك البحث جوجل، نظراً لترقب الجماهير العاشقة للساحرة المستديرة لموعد المباراة، والتي من المقرر أن تنطلق اليوم السبت الموافق الأول من شهر يناير 2022، حيث يحتضن ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية أحداث مباراة النصر القادمة في الدوري ضد الفتح، وذلك لحساب الأسبوع ال15 من عمر الدوري السعودي للمحترفين، لذلك ولأهمية المباراة لجمهور كبير من عشاق الفريقين، سوف نتناول بالتفصيل أخبار المباراة من حيث موعد انطلاقها، والقنوات الناقلة ومعلق المباراة وترتيب الدوري السعودي.

موعد مباراة النصر والفتح

يحتضن ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية أحداث مباراة النصر ضد الفتح القادمة في الدوري، والمقرر لها اليوم السبت بتاريخ 01\01\2022، وسوف تنطلق أحداث المباراة والتي ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر في التوقيتات التالية:-

14:40:- حسب التوقيت العالمي جرينتش وبتوقيت موريتانيا.

15:40:- حسب توقيت كلاً من الجزائر وتونس والمغرب.

16:40:- بتوقيت مصر وليبيا والسودان.

17:40:- بتوقيت السعودية والعراق وسوريا واليمن والكويت والبحرين وقطر والأردن وفلسطين ولبنان.

18:40:- بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

وضع الفريقين في جدول الدوري قبل انطلاق الجولة رقم 15

يدخل النصر السعودي المباراة ساعياً نحو الفوز والحصول على الثلاث نقاط، النصر صاحب المركز الخامس برصيد 23 نقطة من 14 مباراة يسعى للوصول إلى النقطة رقم 26 على حساب الفتح، فقد استطاع العالمي الفوز في 7 مباريات، بينما تعادل في مبارتين وتجرع كأس الهزيمة في 5 مباريات، ويسعى العالمي لتعديل وضعه في الجدول وحجز ترتيب متقدم فيه.

في المقابل يدخل الفتح بطموح كبير نحو الفوز بالمباراة والحصول على الثلاث نقاط، الفتح المنتشي بعد الفوز على الهلال بثلاثة أهداف لهدفين في الأسبوع السابق، يسعى لتكرار نفس الشيء مع النصر فهل يستطيع فعل ذلك هذا ما سوف تجيب عنه المباراة، يدخل الفتح المباراة وهو في المركز العاشر برصيد 16 نقطة من 13 مباراة، استطاع أن يفوز في 4 مباريات ويتعادل في مثلهم، بينما ذاق طعم الهزيمة في 5 مباريات، لذلك من المتوقع أن نشاهد مباراة قوية ومثيرة وممتعة بين الفريقين، مباراة تتسم بالندية والرغبة في تحقيق الانتصار والحصول على الثلاث نقاط، فلمن تكون الغلبة هذا ما سوف تجيب عنه المباراة والمستطيل الأخضر.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والفتح في الدوري

تمتلك شبكة قنوات ssc حقوق نقل جميع مباريات دوري محمد بن سلمان للمحترفين، لذلك سوف يتم نقل المباراة عبر قناة ssc5.

معلق مباراة النصر والفتح

يتولى التعليق على المباراة المعلق المتميز جعفر الصليح.

تشكيل النصر المتوقع

حراسة المرمى:- وليد عبد الله.

الدفاع:- الشمري، العمري، الغنام، فونيس موري.

الوسط:- النجعي، الحسن، الخيبري.

الهجوم:- الغنام، يحي، أبوبكر.

ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الاتحاد 14 10 2 2 16 12:29 17 32 2 الشباب 14 8 4 2 16 12:26 14 28 3 ضمك 14 7 5 2 16 16:21 5 26 4 الهلال 14 6 6 2 16 17:21 4 24 5 النصر 14 7 2 5 16 17:23 6 23 6 الفيحاء 15 5 6 4 15 12:14 2 21 7 الرائد 14 6 3 5 16 20:21 1 21 8 الطائي 15 6 1 8 15 21:15 -6 19 9 الإتفاق 15 4 5 6 15 26:21 -5 17 10 الفتح 13 4 4 5 17 18:18 0 16 11 الأهلي 14 3 6 5 16 17:15 -2 15 12 الفيصلي 14 3 6 5 16 19:15 -4 15 13 أبها 14 4 3 7 16 23:14 -9 15 14 الباطن 15 3 5 7 15 19:13 -6 14 15 التعاون 14 2 5 7 16 30:22 -8 11 16 الحزم 15 2 5 8 15 19:10 -9 11

بطاقة المباراة