“مباشرا” الآن مباراة أبها والرائد اليوم السبت 2022-1-1 القنوات الناقلة وترتيب جدول الدوري السعودي

يستقبل ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، مباراة أبها والرائد في اليوم الأخير ن مباريات الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، والذي يشهد عدة مباريات هامة يأتي في مقدمتها النصر والفتح، يأمل كلا الفريقين في الفوز اليوم وتحقيق الثلاث نقاط، أبها صاحب الأرض والجمهور في موقف صعب في الجدول، فهو يرغب في أستغلال نشوة الفوز على الأهلي في الجولة الماضية وتحسين ترتيبه، أما فريق الرائد فيقدم مستويات جيدة هذا الموسم ويرغب هو الأخر في الحصول على نقاط اللقاء الثلاث، بعد تعثره في الجولة الماضية بالتعادل سلبياً مع الفيحاء.

مباراة أبها والرائد اليوم في الدوري

فريق أبها يدخل المباراة وهو في المركز أل 13 برصيد 15 نقطة جمعهم من لعب 14 مباراة، حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في 3 وخسر في 7 مباريات، سجل مهاجموه 14 هدف وسكنت شباكه 23 هدف، بينما منافسة اليوم الرائد يحتل قبل هذه المباراة المركز السابع برصيد 21 نقطة من 14 مباراة، حقق الانتصار في 6مباريات وتعادل في 3 وخسر 5 مباريات، سجل لاعبوه 21 هدف وتلقت شباكه 20 هدف.

موعد مباراة أبها والرائد اليوم

12.45 :- بالتوقيت العالمي توقيت غرينتش.

13.45 :- بتوقيت دول المغرب العربي “تونس، المغرب، الجزائر”.

14.45 :- بتوقيت كلاً من “مصر، السودان، ليبيا”.

15.45 :- بتوقيت مكة المكرمة، قطر، البحرين، العراق، سوريا.

16.45 :- بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان.

القناة الناقلة ومعلق المباراة

تنقل المباريات في الدوري السعودي للمحترفين، فقط وحصرياً عبر قنوات ssc الرياضية السعودية، واليوم هناك عدة مباريات هامة، منها قمة الجولة 15 بين الأهلي والشباب التي تنقل عبر ssc hd 1، ومباراة اليوم سوف تذاع على شاشة قناة ssc hd 6، بتعليق المعلق المتميز عبد الله الحربي.

ترتيب دوري الأمير محمد للمحترفين

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الاتحاد 14 10 2 2 16 12:29 17 32 2 الشباب 14 8 4 2 16 12:26 14 28 3 ضمك 14 7 5 2 16 16:21 5 26 4 الهلال 14 6 6 2 16 17:21 4 24 5 النصر 14 7 2 5 16 17:23 6 23 6 الفيحاء 15 5 6 4 15 12:14 2 21 7 الرائد 14 6 3 5 16 20:21 1 21 8 الطائي 15 6 1 8 15 21:15 -6 19 9 الإتفاق 15 4 5 6 15 26:21 -5 17 10 الفتح 13 4 4 5 17 18:18 0 16 11 الأهلي 14 3 6 5 16 17:15 -2 15 12 الفيصلي 14 3 6 5 16 19:15 -4 15 13 أبها 14 4 3 7 16 23:14 -9 15 14 الباطن 15 3 5 7 15 19:13 -6 14 15 التعاون 14 2 5 7 16 30:22 -8 11 16 الحزم 15 2 5 8 15 19:10 -9 11

تاريخ مواجهات الفريقين في الدوري

تاريخ مواجهات الفريقين في الدوري السعودي للمحترفين في صالح الرائد بصورة كبيرة، فقد تقابل الفريقين قبل هذا اللقاء في 10 مباريات، حقق الرائد الفوز في 7 مباريات، بينما لم يفوز أبها في أي لقاء، وحسم التعادل نتيجة ثلاث لقاءات.

بطاقة مباراة أبها والرائد