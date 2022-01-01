نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الشباب والأهلي اليوم السبت الأول من يناير 2022 والقنوات الناقلة في الدوري السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة الشباب والأهلي اليوم في الدوري من أهم المواعيد التي يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة كرة القدم، ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي والشباب القادمة في الدوري اليوم السبت، الموافق الأول من يناير 2022، حيث يستضيف استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية أحداث مباراة الشباب ضد الأهلي، لحساب الأسبوع الخامس عشر من عمر الدوري السعودي للمحترفين، ونحن هنا في موقعكم المفضل ثقفني ومن خلال هذا المقال، سوف نقوم بتغطية إخبارية كاملة عن المباراة، من حيث الموعد والقنوات الناقلة والمعلق وترتيب الدوري السعودي وكل ما يخص المباراة.

يدخل الشباب المباراة برغبة قوية وأكيدة نحو الفوز بها وانتزاع الثلاث نقاط، الشباب صاحب المركز الثاني برصيد 28 نقطة من 14 مباراة، يسعى لملاحقة الاتحاد على قمة ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين، لذلك من المؤكد أنه سوف يقاتل على كل نقطة، أمامه خصم قوي وعنيد وهو الأهلي لذلك هي مباراة صعبة على كلا الفريقين، يحتل الشباب المركز الثاني برصيد 28 نقطة من 14 مباراة، فقد استطاع الفوز في 8 مباريات وتعادل في 4 وخسر مبارتين، وكانت آخر نتائج الشباب في الدوري الفوز على التعاون بثلاثية مقابل هدف واحد، ويقدم الشباب موسم أكثر من رائع وأداء قوي هذه النسخة، لذلك تأمل جماهيره في مواصلة التألق والزحف نحو قمة الدوري السعودي للمحترفين.

في المقابل يسعى الأهلي نحو الفوز بالمباراة والحصول على الثلاث نقاط، وإيقاف قطار الشباب المنطلق عند محطة الأهلي، يحتل الأهلي المركز الحادي عشر برصيد 15 نقطة من 14 مباراة، فقد استطاع الفوز في 3 مباريات بينما تعادل في 6 مباريات، وتجرع كأس الهزيمة في 5 مباريات، يسعى الراقي للخروج من سلسلة الهزائم المتلاحقة في الدوري، فقد خسر آخر ثلاث مباريات له في الدوري، لكنه سوف يصطدم بخصم قوي وعنيد ويمتلك من الأسلحة الكثير، لذلك من المتوقع أن نشاهد مباراة قوية ومثيرة بين الكبيرين.

موعد مباراة الشباب والأهلي

يحتضن ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية “الجوهرة المشعة”. مباراة الأهلي والشباب اليوم في الدوري. والمقرر لها اليوم السبت الموافق 01\01\2022، وسوف تنطلق العديد من المباريات الأخرى في الدوري في نفس اليوم. منها مباراة النصر والفتح. ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي ضد الشباب حسب التوقيتات التالية:

18:50:- بتوقيت القاهرة.

19:50:- بتوقيت مكة المكرمة.

20:50:- بتوقيت أبوظبي.

16:50:- بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الشباب والأهلي في الدوري

من أكثر الأشياء بحثاً عبر محرك البحث جوجل. وكما هو معروف فإن قنوات ssc الرياضية هي الناقلة لجميع مباريات الدوري السعودي. وسوف يتم نقل المباراة عبر شاشة قناة ssc1.

معلق مباراة الأهلي والشباب

سوف يقوم بالتعليق على المباراة المعلق المتألق دائماً عبد الله الحربي.

ترتيب الدوري السعودي للمحترفين