“الكلاسيكو” موعد مباراة الجيش الملكي والرجاء || في البطولة الوطنية 2022/01/02 والتشكيل المتوقع

بدأ البحث يتذايد عن تفاصيل وموعد مباراة الجيش الملكي والرجاء، في بطولة الدوري المغربي “البطولة الوطنية”، اللقاء المقرر له اليوم الأحد الموافق 2022/01/02 على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، اللقاء الذي تأجل بسبب مشاركة الرجاء في السوبر الأفريقي الشهر الماضي، اللقاء يأتي في أطار الأسبوع الخامس عشر من عمر المسابقة، وكان الرجاء قد خسر السوبر الأفريقي أمام الأهلي المصري بركلات الترجيح، وفي الأسبوع الماضي فق نقطتين بتعادله أمام فريق المغرب الفاسي بهدف لكل فريق في الدقائق الأخيرة من اللقاء، ويأمل اليوم في الفوز في القمة ليدخل دائرة المنافسة على اللقب مع الوداد المتصدر للبطولة، وفيما يلي التشكيل المتوقع لفريق الرجاء البيضاوي في المباراة الهامة.

التشكيل المتوقع للرجاء ضد الجيش الملكي

حراسة المرمى ” أمير الحداوي”.

خط الدفاع ” جمال جركاس، مروان هدهودي، عبد الإله مدكور، محمد زريدة”.

خط الوسط ” عمر العرجون، فابريس نجوما، محسن متولي”.

خط الهجوم ” عبد الإله الحفيظي، حميد أحداد، محمود بن حليب”.

مباراة الجيش الملكي والرجاء

أما فريق الجيش الملكي المغربي فهو يدخل اللقاء بهدف وحيد وهو الفوز، والحصول على نقاط اللقاء الثلاث من أجل الاقتراب من الوداد والرجاء أصحاب المركزين الأول والثاني، بينما الجيش الملكي يحتل قبل اللقاء المركز الرابع برصيد 23 نقطة، وكان الجيش الملكي قد تلقى هزيمة مفاجأة الأسبوع الماضي على يد فريق أـوليمبيك خريبكة بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، ويفقد نقتين في صراع المقدمة، وفيما يلي التشكيل المتوقع لفريق الجيش الملكي في المباراة.

التشكيل المتوقع للجيش الملكي ضد الرجاء

حراسة المرمى “أيوب لكرد”.

خط الدفاع ” محمد شيبي، أنور ترخات، حمزة مجاهد، رضا سليم”.

خط الوسط ” ذكريا فاتي، محمد حريمات، إديلسون، بورجس، محمد الخلوي”.

خط الهجوم ” إسماعيل خافي، إمانشيموي”.

القناة الناقلة والمعلق

تنقل جميع مباريات البطولة الوطنية، عبر تردد قناة المغربية الرياضية بصورة حصرية للجمهور المغربي داخل المغرب وخارجها، وأعلنت القناة أن معلق اللقاء هو المعلق هشام فرج.

موعد مباراة الجيش الملكي والرجاء في الدوري