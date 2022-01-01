نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي والشباب السبت الأول من يناير 2022 والقنوات الناقلة في دوري محمد بن سلمان في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة الأهلي والشباب اليوم من أهم المواعيد الرياضية التي تنتظرها الجماهير العاشقة للساحرة المستديرة، ومن المقرر أن تنطلق أحداث مباراة الشباب والأهلي القادمة في الدوري اليوم السبت، الموافق الأول من يناير 2022 لحساب الجولة 15 من عمر دوري محمد بن سلمان للمحترفين، ويستضيف اللقاء استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية” الجوهرة المشعة في تمام الساعة 19:50 بتوقيت مكة المكرمة، وفيما يلي من خلال هذا المقال وعبر موقع “ثقفني” سنقوم بتغطية إخبارية عن أحداث المباراة، من حيث الموعد والقنوات الناقلة وتشكيل الفريقين.

يدخل الأهلي المباراة برغبة قوية في تحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط، والخروج من سلسلة الهزائم المتتالية، فقد خسر الأهلي في آخر ثلاث مباريات له في الدوري، يحتل الراقي المركز ال12 برصيد 15 نقطة، لذلك يسعى بكل قوة للفوز بالمباراة وتعديل ترتيبه في جدول المسابقة.

في المقابل يدخل الشباب المباراة برغبة قوية في الفوز بالمباراة والحصول على الثلاث نقاط، والزحف نحو القمة وملاحقة الاتحاد صاحب المركز الأول في الدوري السعودي للمحترفين، يحتل الشباب المركز الثاني برصيد 28 نقطة من 14 مباراة، وسوف يتم حجز التذاكر عبر تطبيق مكاني الإلكتروني، مباراة الكبيرين متوقع لها أن تكون مباراة قوية ومثيرة وممتعة بين الكبيرين.

موعد مباراة الأهلي والشباب

يستضيف ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية مباراة الأهلي والشباب في الدوري، والتي تأتي في إطار مباريات الأسبوع ال15 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين، وسوف تنطلق المباراة عند تمام الساعة السادسة وخمسون دقيقة بتوقيت القاهرة، السابعة وخمسون دقيقة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والشباب

تمتلك شبكة قنوات ssc الرياضية حقوق نقل مباريات الدوري السعودي للمحترفين، وسوف يتم نقل المباراة عبر شاشة قناة ssc1، ومعلق مباراة الشباب والأهلي هو المعلق المتميز عبد الله الحربي.

تشكيل الأهلي أمام الشباب المتوقع

من المتوقع أن يبدأ الأهلي بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى:-محمد العويس.

الدفاع:- محمد خبراني، دانكلير، هندي، أليوسكي.

الوسط:- نوح الموسي، على الأسمري، حسين المقهوي.

الهجوم:- محمد المجحد، عبد الرحمن غريب، هيثم عسيري.

تشكيل الشباب أمام الأهلي المتوقع

حراسة المرمى:- فواز القرني.

الدفاع:- الحربي، إيجور، شراحيلي، فواز الصقور.

الوسط:- حسين القحطاني، باولينهو، إيفر بانيجا، هتان باهبري.

الهجوم:- كارلوس جونيور، أوديون إيجالو.

ترتيب الدوري السعودي للمحترفين