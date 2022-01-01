نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تذاكر الهلال والفيصلي السوبر السعودي 2022/01/06 وأسعار التذاكر وتعليمات وزارة الرياضة في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدأت جماهير الكرة السعودية في البحث عن، رابط تذاكر الهلال والفيصلي في السوبر السعودي، اللقاء المقرر له أن ينطلق يوم الخميس القادم الموافق 2022/12/06، في ملعب الأمير فيصل بن فهد الدولي في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأعلن اتحاد كرة القدم السعودي عن أشتراطات الحضور الجديدة للمباريات، والتي أعلن عنها بعد تحديث التعليمات من قبل وزارة الصحة السعودية، بعد تذايد أعداد الإصابات بكورونا ونحن من خلال موقعكم ثقفني، سنقدم لكم رابط الحجز والتعليمات الجديدة لدخول المباريات.

رابط تذاكر الهلال والفيصلي في السوبر

لم يعلن اتحاد الكرة السعودي رسمياً عن المنصة التي سيتاح بيع التذاكر من خلالها حتى الآن، ولكن من المرجح أن يكون تطبيق مكاني هو الموقع الخص بالبيع، مثل ما حدث خلال السوبر العام الماضي وللحجز عبر التطبيق يرجى أتباع الخطوات التالية.

رابط تطبيق makani.com.sa

أدخل على رابط تطبيق مكاني.

سجل البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

أدخل على شراء الذاكر.

حدد نوع وفئة التذكرة التي ترغب في شرائها ورقم المقعد الخاص بك.

قم بالدفع الإلكتروني لقيمة التذكرة.

وبذالك تتم عملية الشراء بنجاح.

أشتراطات حضور المباريات

الحصول على جرعتي التطعيم شرط رئيسي للدخول. ارتداء الكمامات طوال المباراة، مع ترك مقعد فارغ بين كل مقعدين للتباعد الجسدي. تحميل تطبيق توكلنا لإبرازه عند الدخول ومعرفة الحالة الصحية للمشجع. السن لا يقل عن 12 عام وعدم أصطحاب أي مأكولات أو مشروبات في الملعب. الالتزام الكامل بكل التعليمات من إدارة الملعب وفي حال طلبت منك مغادرة الملعب تغادر فوراً.

أسعار تذاكر السوبر السعودي

حتى هذه اللحظة لم يحدد الاتحاد السعودي لكرة القدم أسعار التذاكر، ولا وقت عرضها عبر الموقع على شبكة الإنترنت، ونحن من خلال موقعكم ثقفني سنرصد لكم كافة التفاصيل وقت إعلانها، من قبل الاتحاد حتى تتمك الجماهير من حجز التذاكر.

رابط تذاكر الهلال والفيصلي

بعد أن ظهر وباء كورونا بدأت الدول في اتخاذ تدابير احترازية، حتى لا يحدث أي تجمعات كبيرة في أي أماكن خاصة الأماكن المغلقة، وكانت المملكة سباقة في هذا الأمر فأطلقت المواقع الإلكترونية لحجز تذاكر حضور المباريات إلكترونياً، تيسيراً على المشجعين الراغبين في حضور المباريات.