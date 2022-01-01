نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط حجز تذاكر السوبر السعودي مباراة الهلال والفيصلي القادمة 2022/01/06 وأسعار التذاكر في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط حجز تذاكر السوبر السعودي بين الهلال بطل الدوري، والفيصلي بطل الكأس أصبح من أهم وأشهر كلمات البحث الآن من جماهير الكرة في المملكة، بعد أن تم الإعلان عن موعد المباراة ومكان أقامتها الذي تغير من ملعب الملك فهد إلي ملعب الأمير فيصل بن فهد بسبب مباراة السوبر الإسباني، كانت وزارة الرياضة السعودية قد حدثت بروتوكول الحضور بعد تذايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، واشترطت على الجماهير ارتداء الكمامات في المدرجات أثناء المباراة، وكذالك ترك مقاعد فارغة حتى يتحقق عامل التباعد الجسدي بين الجماهير وفيما يلي رابط الحجز للسوبر وألية وطريقة الحجز الإلكتروني للقاء المرتقب.

رابط حجز تذاكر السوبر السعودي

الدخول على موقع الهلال لحجز تذاكر المباريات tickets.alhilal.com. أو الدخول على تطبيق مكاني لحجز التذاكر. تسجيل البريد الإلكتروني وكلمة المرور. النقر على حجز التذاكر. تحديد قيمة التذكرة التي ترغب في شرائها والمكان الذي ترغب في الجلوس به. دفع قيمة التذكرة إلكترونياً حتى يتم تأكيد الحجز.

السوبر السعودي بين الهلال والفيصلي

مباراة السوبر السعودي هي مباراة تجمع بطل الدوري السعودي للمحترفين، وبطل مسابقة كأس الملك، والسوبر القادم سوف يجمه الهلال والفيصلي يوم الخميس القادم الموافق 2022/01/06، يرغب الهلال في الفوز باللقب بعد أن أبتعد نسبياً عن لقب الدوري، الذي يتصارع عليه الاتحاد والشباب.

شروط دخول المباريات

حددت وزارة الرياضة بعض الشروط الجديدة لدخول المباريات، ومن أهم هذه الشروط لبس الكمامات أثناء المباراة، وبالنسبة للحضور العائلي يجب الحرص أيضاً على ترك مسافات بينهم لمسافة متر على الأقل، إضافة إلي الشروط القديمة المتعارف عليها، مثل شرط التحصين بجرعتي تحصين وشرط السن أكبر من 12 عام.

رابط حجز تذاكر السوبر السعودي

لم يتحدد بعد موعد طرح التذاكر الخاصة بالسوبر السعودي، أو أسعارها من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم والشركة الراعية للبطولة، وعند تحديد الموعد والأسعار سننشرها لكم عبر موقعكم ثقفني، حتى يتمكن جميع المشجعين من معرفتها وحجز التذاكر، إلي هنا نكون قد وصلنا إلى ختام مقالنا، نرجو أن نكون وفقنا في تقديم محتوى متميز ومفيد ينال إعجابكم.