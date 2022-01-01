نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “0-1” للنصر “تاليسكا” نتيجة مباراة النصر والفتح اليوم 2022/01/01 في الدوري وملخص المباراة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة مباراة النصر والفتح اليوم من أهم الموضوعات، التي يتم البحث عنها من قبل جماهير العالمي التي تأمل في الفوز ومواصلة العروض الجيدة في الفترة الأخيرة، مع قدوم المدير الفني الجديد، وفوزه في عدة مباريات متتالية مما أنعش أمام جماهير العالمي في الزحف نحو الصدرة، واستعادة اللقب الغائب عن الفريق منذ عام وانطلقت المباراة الآن على ملعب ناد الفتح ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي، في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من مباريات الدوري السعودي للمحترفين، وفيما يلي تفاصيل اللقاء.

نتيجة مباراة النصر والفتح في الدوري

يدخل العالمي اللقاء وهو في المركز الرابع في ترتيب الجدول برصيد 24 نقطة جمعهم من لعب 14 مباراة حقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في 3 مباريات وتلقى الهزيمة في 5 مباريات سجل لاعبوه 23 هدف وتلقت شباكه 17 هدف ويأمل في الفوز اليوم والتقدم في الترتيب للجدول، بينما منافسة صاحب الأرض والجمهور يدخل اللقاء وهو في المركز التاسع في الجدول برصيد 16 نقطة بعد خوض 14 مباراة، حقق الفوز في 4 مباريات وتلقى الخسارة في 4 مباريات وتعادل في 6 مباريات سجل لاعبوه 18 هدف وسكنت شباكه 18 هدف أيضاًُ.

ملخص مباراة النصر والفتح اليوم

كان السيد مسلي آل معمر رئيس نادي النصر قد صرح تصريحات قوية بشأن التحكيم السعودي في المباريات، وقال أن الأخطاء التحكيمية واردة ولكن يجب أن يستفاد منها جميع الفرق كما أنه يتضرر منها كل الفرق وطالب لاعبيه ببذل الجهد للفوز على المنافسين والحكام في المباريات مما يدل على شعور الرجل بالظلم التحكيمي تجاه فريقة.

أهداف مباراة النصر والفتح في الدوري

مع أنطلاق المباراة سعى كلا الفريقين في إحراز الأهداف ولكن جميع المحاولات بائت بالفشل من الفريقين في الشوط الأول ومع بداية الشوط الثاني تواصل اللعب من أجل إحراز الأهداف حتى جاءت الدقيقة 75 وأحرز نادي النصر أولى أهداف اللقاء وبعدها يتم طرد لاعب الفتح ليزيد أوجاع الفريق وصعوبة اللقاء الذي يلفظ أنفاسة الأخيرة الآن.

ملخص أهداف ونتيجة مباراة النصر والفتح