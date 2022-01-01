انت الان تتابع تفاصيل خبر اليوم السبت قمة الدوري الإنجليزي بين الأرسنال ومانشستر سيتي موعد المباراة والقناة الناقلة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يستضيف نادى الأرسنال نظيره نادي مانشستر سيتي في إطار مباريات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الممتاز الإنجليزي لكرة القدم ” البريميرليج “، وتقام المباراة على ملعب الإمارات بمدينة لندن، ويأمل الفريقان في الفوز بالمباراة وإحراز الثلاث نقاط، للتقدم أكثر في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

موقف نادي الأرسنال بالدوري الإنجليزي لكرة القدم

ويملك نادي الأرسنال 35 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، من المشاركة 19 مباراة نتيجة الفوز في 11 مباريات، والتعادل في 2 مباريات، والهزيمة في 6 مباريات، ويأمل نادي الأرسنال في الفوز بالمباراة للتقدم أكثر لمزاحمة تشيلسي وليفربول على المركز الثاني والثالث بجدول الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

موقف نادي مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي لكرة القدم

يأتي نادي مانشستر سيتي في المركز الأول بالدوري الإنجليزي لكرة القدم، ويملك نادي مانشستر سيتي 50 نقطة، من المشاركة 20 مباراة نتيجة الفوز في 16 مباراة، والتعادل في 2 مباريات، والهزيمة في 2 مباريات، وفوز مانشستر سيتي في تلك المقابلة الصعبة خارج ملعبه ضد الأرسنال، ستبعده كثيرا عن أقرب منافسيه تشيلسي وليفربول بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

مواجهات فريقي الأرسنال ومانشستر سيتي خلال الجولة القادمة

ويواجه فريق الأرسنال خلال نادي توتنهام هوتسبير الجولة القادمة على ملعب توتنهام بلندن، في حين يواجه نادي مانشستر سيتي نظيره نادي تشيلسي على ملعب الإتحاد خلال الجولة القادمة من من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع خلال اللقاء:

بدأ المدير الفني الإنجليزي بيب جوارديولا لنادي مانشستر سيتي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إيدرسون.

الدفاع: كايل ووكر ، روبن دياز ، إيمريك لابورت ، جواو كانسيلو.

خط الوسط: رودريجو هيرنانديز ، برناردو سيلفا.

خط الوسط الأمامي: إلكاي جوندوجان، فودين ، رحيم سترلينج

خط الهجوم: جيسوس

البدلاء:

وعلى مقاعد بدلاء مانشستر سيتي اللاعبين : راك ستيفن – جون ستونز – ناثان إكي – جوس ويلسون إسبراند – جاك جريليش – فيرناندينيو – ايلكاي جوندوجان – فيل فودين – كول بارمز

تشكيل نادي الأرسنال المتوقع خلال اللقاء

بدأ المدير الفني الإسباني مايكل أرتيتا لنادي الأرسنال بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي : أرون رامسدال.

خط الدفاع : توموسيو ، بن وايت ، جابرييل ، تيرني.

خط الوسط : توماس بارتي ، جرانيت تشاكا ، بوكايو ساكا.

خط الهجوم : أوديجارد ، مارتينيلي ، لاكازيت.

البدلاء:

ويجلس على مقاعد بدلاء الأرسنال اللاعبين كالوم تشامبيرس – سيدريك سوارس – روب هولدينج – محمد النني – نيكولاس بيبي – اميل سميث رو – نونو تافاريس – ادوارد نكيتياه .

موعد مباراة الأرسنال ومانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي