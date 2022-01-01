توتنهام في مهمة صعبة مع واتفورد اليوم بالدوري الإنجليزي موعد المباراة والقنوات الناقلة

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محمد سياف - ابو ظبي - يستضيف واتفورد نظيره توتنهام هوتسبير في إطار مباريات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الممتاز الإنجليزي لكرة القدم “البريميرليج “، وتقام المباراة على ملعب فيكارج رود معقل فريق واتفورد، ويتمني كلا الفريقان تحقيق الفوز بالمباراة وإحراز الثلاث نقاط، للتقدم أكثر في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

موقف نادي واتفورد بالدوري الإنجليزي لكرة القدم

ويملك نادي واتفورد 13 نقطة في المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، من المشاركة 17 مباراة نتيجة الفوز في 4 مباريات، والتعادل في 1 مباراة، والهزيمة في 12 مباريات، ويأمل نادي واتفورد في الفوز بالمباراة للتقدم أكثر بجدول الدوري الإنجليزي لكرة القدم، والهروب من منطقة الهبوط.

موقف نادي توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي لكرة القدم

يأتي نادي توتنهام هوتسبير في المركز الأول بالدوري الإنجلييزي لكرة القدم، ويملك نادي توتنهام هوتسبير 30 نقطة، من المشاركة 17 مباراة نتيجة الفوز في 9 مباراة، والتعادل في 3 مباريات، والهزيمة في 5 مباريات، وفوز توتنهام هوتسبير في تلك المقابلة الصعبة خارج ملعبه ضد واتفورد، ستقربه كثيرا من المربع الذهبي بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

مواجهات فريقي واتفورد وتوتنهام هوتسبير خلال الجولة القادمة

ويواجه فريق الأرسنال نادي توتنهام هوتسبير خلال الجولة القادمة على ملعب توتنهام بلندن، في حين يواجه نادي واتفورد نظيره نادي نيوكاسل على ملعب الاخير خلال الجولة القادمة من الدوري الممتاز الإنجليزي لكرة القدم.

موعد مباراة واتفورد وتوتنهام هوتسبير بالدوري الإنجليزي