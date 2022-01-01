سيتي يحقق فوزاً قاتلاً على آرسنال

سيتي يحقق فوزاً قاتلاً على آرسنالقلب مانشستر سيتي تأخره بهدف أمام مضيفه أرسنال إلى فوز ثمين بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما يوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم أرسنال في النتيجة في الدقيقة الـ31 عن طريق نجمه بوكايو ساكا، قبل أن يعادل السيتي النتيجة عن طريق الجزائري رياض محرز من ركلة جزاء في الدقيقة الـ57 من عمر اللقاء.

وتلقى أصحاب الأرض ضربة قوية بتعرض البرازيلي غابرييل ماغاليس للطرد في الدقيقة الـ59 ليكمل "المدفعجية" اللقاء بعشرة لاعبين.

وفي اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء وبالتحديد في الدقيقة الثالثة من الوقت البديل عن الضائع سجل السيتي هدف الفوز القاتل عن طريق الإسباني رودريغو هيرنانديز ليخطف نقاط المباراة الثلاث.

وبهذا الفوز، رفع مانشستر سيتي رصيده في الصدارة إلى 53 نقطة موسعا الفارق إلى 11 نقطة عن أقرب مطارديه تشيلسي الوصيف (42 نقطة) الذي يستضيف في الجولة ذاتها غدا الأحد ليفربول صاحب المركز الثالث (41 نقطة).

في المقابل، توقف رصيد أرسنال عند 35 نقطة في المركز الرابع على جدول ترتيب فرق "البريميرليغ".