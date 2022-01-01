توتنهام يصعق واتفورد في الوقت القاتل

توتنهام يصعق واتفورد في الوقت القاتلعاد توتنهام بفوز ثمين في إطار سعيه لإحراز إحدى البطاقات المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا بعد تغلبه بصعوبة على واتفورد بهدف متأخر سجله مدافعه الكولومبي دافينسون سانشيز في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع عبر كرة رأسية من مسافة قريبة، علمًا بأن المباراة توقفت في الدقيقة 85 لفترة 5 دقائق لإسعاف أحد المتفرجين من قبل الجهاز الطبي في الفريقين قبل أن تستكمل.

وتسيد توتنهام الشوط الأول لكن مهاجميه لم يحسنوا استغلال الفرص التي سنحت لهم وأبرزها لهدافه هاري كاين عندما وصلت الكرة عل مشارف المنطقة وسدد من دون أي ضغوط كرة مرت إلى جانب القائم الأيسر.

في المقابل، ظهر واتفورد الذي يهدده خطر الهبوط إلى الدرجة الأولى بشكل مغاير في الشوط الثاني دون أن ينجح لاعبوه في هز الشباك، لتصبح الخسارة هي السادسة تواليًا للفريق.

ورفع توتنهام رصيده إلى 33 نقطة في المركز الخامس متخلفا بفارق نقطتين عن جاره وغريمه في شمال لندن أرسنال، علما بأن الأول خاض مباراتين أقل.