الرياضة

تردد القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي اليوم مجانا نايل سات استرا هوت بيرد والأقمار الأخرى

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي اليوم مجانا نايل سات استرا هوت بيرد والأقمار الأخرى في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي اليوم مجانا على نايل سات استرا هوتبيرد والأقمار الأخرى في الجولة الحادية والعشرين من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والكثير من الجماهير تريد التوصل الآن إلى معرفة القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات الدوري الإنجليزي اليوم مجانا على نايل سات واسترا والأقمار الصناعية الأخرى ، وبالتحديد القنوات المجانية المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي اليوم في الجولة الـ21 من البريميرليج، وهذا ما سنتعرف عليه من خلال هذا المقال.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي اليوم مجانا

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي اليوم مجانا على نايل سات استرا هوت بيرد والأقمار الصناعية الأخرى، هو ما يريد الكثير ممن سيشاهدون المباراة عبر شاشات التلفاز معرفته من أجل استقبال تلك القنوات وإضافتها عبر الجهاز الخاص بهم والاستمتاع بمتابعة مجريات المباراة بشكل مجاني.

وقد كشفت القنوات المجانية المفتوحة الناقلة لمباراة تشيلسي وليفربول اليوم مجانا عن نفسها وذلك بهدف كسر احتكار القنوات المشفرة التي تذيع وتنقل مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل حصري في الوطن العربي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تعمل شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية المشهور على نقل المباريات بحقوق الملكية.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي اليوم مجانا

وقبل أن نستعرض عليكم قائمة القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي اليوم مجانا على نايل سات استرا هوت بيرد والأقمار الأخرى فقد قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أن يكون موعد انطلاق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت مصر وليبيا وفي تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

والآن نتعرف معكم على قائمة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تشيلسي وليفربول اليوم مجانا في الدوري الإنجليزي عبر الأقمار الصناعية المختلفة والتي جاءت كالتالي:

تردد القنوات المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي اليوم

القناة القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز تصحيح الخطأ
Idman Azerbaycan AzerSpace
46.0°E 		11175 أفقي H 27500 5/6
DVB-S
Football HD Al Yah 1
52.5°E 		11785 أفقي H 27500 3/4
DVB-S

تردد القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي اليوم علي استرا 19 شرق

اسم القناة القمر التردد الاستقطاب الترميز معامل تصحيح الخطأ
Canal + France Astra 1
19.2°E 		12012 عمودى V 29700 2/3
DVB-S
Canal + France Astra 1M
19.2°E 		12324 عمودى V 29700 2/3
DVB-S
RMC Sport 1 Astra 1M
19.2°E 		11934 عمودى V 29700 2/3
DVB-S2
RMC Sport 1 Astra 1KR
19.2°E 		12324 عمودى V 29700 2/3
DVB-S2
 Sky Sport 1 HD Germany Astra 1M
19.2°E 		11914 أفقي H 27500 9/10
DVB-S2
 Sky Sport 1  Germany Astra 1KR
19.2°E 		12032 أفقي H 27500 9/10
DVB-S2

تردد القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي اليوم علي الأقمار المختلفة

القناة القمر
التردد الاستقطاب الترميز معامل تصحيح الخطأ
Cosmote Sport 1 Eutelsat
9.0°E 		12284 أفقي H 27500 2/3
DVB-S2
Canal + Sport Polska Hotbird 13.0°E 11278 عمودى V 27500 3/4
DVB-S2
Diema Sport 2 Hellas Sat
39.0°E 		12137 عمودى V 30000 5/6
DVB-S2
Spíler TV 1 Amos
4.0°W 		10722 عمودى V 30000 2/3
DVB-S2
Eurosport 1 Romania Thor
0.8°W 		11747 أفقي H 28000 5/6
DVB-S
Setanta Sports Ukraine
 		Hotbird 13.0°E 12437 عمودى V 29900 3/5
DVB-S2
 Premier Sport HD Eutelsat
16.0°E 		11324 أفقي H 30000 2/3
DVB-S2
Sport 1 Amos 3.9°W 11058 عمودى V 13750 5/6
DVB-S2
Ziggo Sport Select HD Astra 23.5°E 12129 عمودى V 29900 2/3
DVB-S2
Sport TV 2 HD Potugal Hispasat 30.0°W 12246 أفقي H 27500 3/4
DVB-S2
Sport TV 2 Potugal Hispasat 30.0°W 12360 أفقي H 27500 3/4
DVB-S2
Sport Klub 2HD Croatia Eutelsat
16.0°E 		11595 أفقي H 30000 3/4
DVB-S2
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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