نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي اليوم مجانا نايل سات استرا هوت بيرد والأقمار الأخرى في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي اليوم مجانا على نايل سات استرا هوتبيرد والأقمار الأخرى في الجولة الحادية والعشرين من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والكثير من الجماهير تريد التوصل الآن إلى معرفة القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات الدوري الإنجليزي اليوم مجانا على نايل سات واسترا والأقمار الصناعية الأخرى ، وبالتحديد القنوات المجانية المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي اليوم في الجولة الـ21 من البريميرليج، وهذا ما سنتعرف عليه من خلال هذا المقال.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي اليوم مجانا

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي اليوم مجانا على نايل سات استرا هوت بيرد والأقمار الصناعية الأخرى، هو ما يريد الكثير ممن سيشاهدون المباراة عبر شاشات التلفاز معرفته من أجل استقبال تلك القنوات وإضافتها عبر الجهاز الخاص بهم والاستمتاع بمتابعة مجريات المباراة بشكل مجاني.

وقد كشفت القنوات المجانية المفتوحة الناقلة لمباراة تشيلسي وليفربول اليوم مجانا عن نفسها وذلك بهدف كسر احتكار القنوات المشفرة التي تذيع وتنقل مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل حصري في الوطن العربي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تعمل شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية المشهور على نقل المباريات بحقوق الملكية.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي اليوم مجانا

وقبل أن نستعرض عليكم قائمة القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي اليوم مجانا على نايل سات استرا هوت بيرد والأقمار الأخرى فقد قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أن يكون موعد انطلاق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت مصر وليبيا وفي تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

والآن نتعرف معكم على قائمة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تشيلسي وليفربول اليوم مجانا في الدوري الإنجليزي عبر الأقمار الصناعية المختلفة والتي جاءت كالتالي:

تردد القنوات المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي اليوم

القناة القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز تصحيح الخطأ Idman Azerbaycan AzerSpace

46.0°E 11175 أفقي H 27500 5/6

DVB-S Football HD Al Yah 1

52.5°E 11785 أفقي H 27500 3/4

DVB-S

تردد القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي اليوم علي استرا 19 شرق

اسم القناة القمر التردد الاستقطاب الترميز معامل تصحيح الخطأ

Canal + France Astra 1

19.2°E 12012 عمودى V 29700 2/3

DVB-S Canal + France Astra 1M

19.2°E 12324 عمودى V 29700 2/3

DVB-S RMC Sport 1 Astra 1M

19.2°E 11934 عمودى V 29700 2/3

DVB-S2 RMC Sport 1 Astra 1KR

19.2°E 12324 عمودى V 29700 2/3

DVB-S2 Sky Sport 1 HD Germany Astra 1M

19.2°E 11914 أفقي H 27500 9/10

DVB-S2 Sky Sport 1 Germany Astra 1KR

19.2°E 12032 أفقي H 27500 9/10

DVB-S2

تردد القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي اليوم علي الأقمار المختلفة