قنوات مفتوحة تذيع كأس أمم أفريقيا مجانًا مواعيد مباريات مصر

قنوات مفتوحة تذيع مباريات كأس أمم أفريقيا حيث أعلنت العديد من القنوات الفضائية المفتوحة عن إعادة البث المجاني لمباريات النسخة 33 من كأس الأمم الأفريقية 2021، والتي سوف تنطلق يوم 9 يناير 2022 في دولة الكاميرون، على شاشاتها. في الفترة من 9 إلى 6 فبراي ، توخوض مصر منافسات كأس إفريقيا للأمم 2021 بالكاميرون، حيث ستلعب في مجموعة تضم كلا من نيجيريا والسودان وغينيا بيساو للمرة الثانية، وسوف تبث قنوات beIN Sports المشفرة المباريات على شاشاتها فضلًا عن القنوات المفتوحة عبر العديد من الأقمار الصناعية.

قنوات مفتوحة تذيع مباريات كأس أمم أفريقيا

هناك عدد من القنوات المفتوحة المجانية الناقلة التي قد أعلنت عن نيتها القيام بنقل جميع مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022 ومن أبرز هذه القنوات:

تردد قنوات ارينا سبورت التي تتواجد على القمر الصناعي البلغاري

القمر: القمر البلغاري

التردد: 12382

الاتجاه: أفقي

معدل الترميز: 30000

قناة RTB TV البوركينية

يمكن ضبط هذه القناة عبر القمر الصناعي: يوتلسات 9E، وهي تبث مجانا بدون تشفير.

تردد القناة : 11900

الاتجاه: أفقي

معدل الترميز 27500

قناة RTI 1 الإيفوارية

قمر: بدر 26E

تردد القناة :11996

الاتجاه: أفقي

معدل الترميز 27500

مجموعات بطولة امم افريقيا

قرعة كأس الأمم الأفريقية المنتخبات التي ستلعب في الكاميرون بناء على المجموعات التالية.

تضم المجموعة الأولى مالك أرض الكاميرون ، بالإضافة إلى بوركينا فاسو وإثيوبيا وكاب فيرت.

المجموعة الثانية تتكون من السنغاليين وغينيا وزيمبابوي وملاوي

وتشكل المنتخبات من المغرب وغانا والجابون وجزر القمر المجموعة الثالثة.

نيجيريا ومصر وغينيا بيساو والسودان كلها أعضاء في المجموعة د.

ثم هناك المجموعة الخامسة التي تضم الجزائر وكوت ديفوار وسيراليون وغينيا الاستوائية.

أخيرًا ، تشكل تونس ومالي وموريتانيا وغامبيا المجموعة السادسة.

مواعيد مباريات مصر في كأس الأمم الأفريقية عام 2022

أصدر رشميا الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) جدول مباريات كأس إفريقيا للأمم 2021 ، والتي من المقرر لها أن تقام في الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير ، على النحو التالي: