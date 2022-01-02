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عمر شويل - جدة يترقب عشاق ومحبي كرة القدم في جميع أنحاء قارة أفريقيا في هذه الأيام انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2022، والتي من المقرر ان تنطلق يوم التاسع من شهر يناير وتستمر حتى يوم السادس من شهر فبراير 2022 بناء على ما اعلن عنه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، حيث تقام هذه النسخة القوية في الكاميرون، ويرغب الكثير من المتابعين في التعرف على القنوات الناقلة للبطولة لمتابعة كافة مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022 مباشرة بدون تشفير، وإليكم الآن قائمة كافة القنوات الناقلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2022 في الكاميرون والتعرف على كيفية استقبالها على الأقمار الصناعية المختلفة.

“مجانا اربع قنوات ” تعرف على كافة القنوات الناقلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2022 بالكاميرون وموعد انطلاق البطولة

القنوات الناقلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2022 بالكاميرون

أعلنت شبكة قنوات بي ان سبورت الفضائية القطرية عن نقل كافة مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022 في الكاميرون مباشرة من خلال باقة القنوات المشفرة، وذلك بعدما حصلت رسميا على حقوق نقل المباريات، والتي تعد القناة الأولى في الوطن العربي وشمال أفريقيا، حيث يمكن متابعة كافة المباريات مباشرة بجودة مشاهدة عالية HD على شاشة قناة بي ان سبورت القطرية من خلال التردد التالي على القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة بي ان سبورت الرياضية ابو القمر نايل سات 11013.

من خلال الاستقطاب الافقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 2/3.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022

وعلى الرغم من حصول قناة بي ان سبورت على حقوق نقل مباريات بطولة كأس الامم الافريقية إلا أن بعض القنوات المفتوحة قد أعلنت عن نقل المباريات بشكل مجاني بدون تشفير، ومن أهم هذه القنوات ما يلي.