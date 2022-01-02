الآن.. موعد مباراة ليفربول وتشيلسي الجولة 21 في الدوري الانجليزي والتشكيل المتوقع اليوم 2يناير 2022

نحن على موعد مع مباراة هامة في قمة الجولة 21 من الدوري الانجليزي والتي تقام بين فريق ليفربول الانجليزي ونظيره فريق تشيلسي، والتي تعد واحدة من المنافسات القوية التي يسعى من خلالها كلا الفريقين في تحقيق الفوز واقتناص ثلاث نقاط هامة من خلال مباراة تقام على ستاد ستامفورد بريدج معقل البلوز، واليكم موعد مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الانجليزي والتعرف على التشكيل المتوقع في المباراة.

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي في الجولة 21 الدوري الانجليزي

يحل فريق ليفربول الانجليزي ضيفا ثقيلًا على نظيره فريق تشيلسي الانجليزي في مباراة قوية ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الانجليزي، حيث يبدأ هذه المباراة فريق ليفربول وهو في المركز الثالث من ترتيب جدول الدوري الانجليزي، وذلك بعدما تمكن من حصد 41 نقطة، أما عن فريق تشيلسي الانجليزي فقد جاء في المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري الانجليزي برصيد 42 نقطة، حيث تقام المباراة مساء يوم الأحد الموافق 2 من شهر يناير، على ان تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت المنامة العربية السعودية، والتي تنقل مباشرة من خلال شاشة قناة بي ان سبورت بريميوم الفضائية، والتي تعد الناقل الحصري لكافة مباريات الدوري الانجليزي بشكل عام.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام تشيلسي في الدوري الانجليزي

ومن المتوقع ان يبدأ فريق ليفربول الانجليزي بقيادة يورجن كلوب مباراته أمام تشيلسي الانجليزي بتشكيل على النحو التالي.

في مركز حراسة المرمى اللاعب كيلهير

في خط الدفاع كلا من ترنت ألكساندر آرنولد – جويل ماتيب – فيرجيل فان دايك – كونستانتينوس تسيميكاس

في خط الوسط نابي كيتا – فابينيو – جوردان هندرسون

ويقود خط الهجوم كلا من، محمد صلاح – ديوجو جوتا – ساديو ماني.

التشكيل المتوقع لتشيلسي في الدوري الانجليزي امام ليفربول

ومن المتوقع أن يدخل فريق تشيلسي الانجليزي المضيف في هذه المباراة أمام فريق ليفربول الانجليزي بتشكيل على النحو التالي