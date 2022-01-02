انت الان تتابع تفاصيل خبر ليفربول ينزل ضيفا ثقيلا اليوم الأحد على تشيلسي بالدوري الإنجليزي موعد المباراة والقنوات الناقلة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يستضيف تشيلسي نظيره ليفربول في إطار مباريات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الممتاز الإنجليزي لكرة القدم “البريميرليج”، وتقام المباراة على ملعب ستافورد بريدج معقل فريق تشيلسي، ويتمني كلا الفريقان تحقيق الفوز بالمباراة وإحراز الثلاث نقاط، للتقدم أكثر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

موقف نادي تشيلسي بالدوري الإنجليزي لكرة القدم

ويملك نادي تشيلسي 42 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، من المشاركة 20 مباراة نتيجة الفوز في 12 مباريات، والتعادل في 6 مباراة، والهزيمة في 2 مباريات، ويأمل نادي تشيلسي في الفوز بالمباراة للتقدم أكثر بجدول الدوري الإنجليزي لكرة القدم، واللحاق بنادي مانِشستر سيتي متصدر البطولة.

موقف نادي ليفربول في الدوري الإنجليزي لكرة القدم

يأتي نادي ليفربول في المركز الثالث بالدوري الإنجليزي لكرة القدم، ويملك 41 نقطة، من المشاركة 19 مباراة نتيجة الفوز في 12 مباراة، والتعادل في 5 مباريات، والهزيمة في 2 مباريات، وفوز الريدز في تلك المقابلة الصعبة خارج ملعبه ضد تشيلسي، ستقربه كثيرا من اقتناص المركز الثاني من تشيلسي بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

مواجهات الفريقين خلال الجولة القادمة

ويواجه فريق برينتفورد الليفر خلال الجولة القادمة على ملعب الأنفيلد، في حين يواجه نادي تشيلسي نظيره نادي مانِشستر سيتي على ملعب الأخير خلال الجولة القادمة من من الدوري الممتاز الإنجليزي لكرة القدم.

موعد مباراة تشيلسي وليفربول بالدوري الإنجليزي