عاجل: إصابة ثلاثي ليفربول بكورونا
أعلن ليفربول رسميًا، اليوم الأحد، إصابة 3 من لاعبيه بفيروس كورونا.
وأوضح النادي، في بيان رسمي، أن الفحوصات أثبتت إصابة روبرتو فيرمينو وجويل ماتيب وأليسون بيكر بفيروس كورونا، وغيابهم عن مباراة تشيلسي المقررة اليوم في البريميرليج.
وكان ليفربول قد أعلن في وقت سابق، أن مدربه الألماني يورجن كلوب مصاب أيضًا بفيروس كورونا.
وأوضح النادي الإنجليزي، في بيانه، أن باقي أعضاء الفريق تم اختبارهم لاحقًا، وحصلوا على نتائج سلبية.
ويحتل الريدز المركز الثالث في جدول ترتيب البريميرليج، برصيد 41 نقطة، متخلفين بفارق نقطة وحيدة عن تشيلسي صاحب المركز الثاني، الذي لعب مباراة أكثر.
وستكون مواجهة الفريقين مصيرية، فيما يتعلق بالمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي يتصدره مانشستر سيتي حاليا برصيد 53 نقطة.
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