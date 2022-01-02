أتلتيكو مدريد يستعيد نغمة الانتصارات
استعاد أتلتيكو مدريد نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المراحل الأربع الأخيرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه رايو فاييكانو 2 - صفر يوم الأحد ضمن منافسات المرحلة 19 من المسابقة.
وكان أتلتيكو مدريد قد خسر خلال آخر أربع مباريات أمام كل من ريال مايوركا وريال مدريد وإشبيلية وغرناطة، قبل أن يكسر سلسلة الهزائم بالفوز على رايو فاييكانو يوم الأحد.
وسجل أنخل كوريا الهدف الأول لأتلتيكو في الدقيقة 28، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 53.
ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 32 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطتين عن رايو فاييكانو صاحب المركز الخامس.
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