نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر HERE القنوات الناقلة لمباريات كاس الامم الافريقية 2022 لمتابعة مباريات منتخب مصر فى كاس افريقيا نستعرضها في المقال التالي
عمر شويل - جدة القنوات الناقلة لمباريات كاس الامم الافريقية لمتابعة مباريات منتخب مصر فى كاس افريقيا نستعرضها مع حضراتكم الان، حيث من المقرر على أن تنطلق مجريات البطولة فى اليوم التاسع من يناير فى الكاميرون، عليه نستعرض ونتابع مع حضراتكم كافة التفاصيل المطروحة حيال تلك القنوات التي حصلت على حقوق بث مباريات جميع مباريات بطولة كاس افريقيا
القنوات الناقلة لمباريات كاس الامم الافريقية 2022
أعلن اتحاد الكاف على أن موعد انطلاقة بطولة كأس افريقيا فى اليوم التاسع من يوم شهر يناير فى الكاميرون، على أن من المقرر على أن تستمر مجريات البطولة حتى اليوم السادس من فبراير المقبل، على أن يتزايد مؤشرات البحث على جوجل حول القنوات المفتوحة لبطولة كاس افريقيا، عليه نستعرض نتابع مع حضراتكم الان عبر الفقرة التالية القنوات التي تتولى مهام نقل مجريات تلك المبارايات الآن، حيث يشارك جميع المنتخبات العربية فى مجريات تلك البطولة، عليه نستعرض نتابع مع حضراتكم الان عبر الفقرة التالية كافة القنوات التي تتولى مهام نقل مجريات تلك المباريات الان
القنوات الناقلة لبطولة كاس افريقيا
ذات مؤشرات البحث على جوجل حول القنوات المفتوحة لبطولة كاس افريقيا على مجموعة من القنوات التي بامكانكم الان استقبالها مجاناً عبر الترددات والرموز التالية:-
القمر:- هيسباسات
التردد:- 12360
الاتجاه افقي
الترميز:- 27500
تردد قناة فوكس سبورت
القمر استرا 23
التردد:- 11740
الإتجاه:- عمودي
الترميز:- 3000
تردد قناة فوكس سبورت
القمر تركسات
التردد:- 11740
الإتجاه عمودي
الترميز:- 3000
تردد قناة النبأ الليبية:-
القمر:- نايل سات
التردد:- 11096
الاتجاه افقي
الترميز:- 27500
تردد قناة تيلي تشاد:-
التردد:- 12015
الاتجاه:- راسي
معدل الترميز:- 27500
تردد قناة يورو سبورت 1
القمر:- هيسباسات
التردد:- 12398
الترميز:- 27500
تردد قناة يورو سبورت
القمر:- هيسباسات
التردد:- 12227
الترميز:- 27500
جدول مباريات منتخب مصر فى كاس افريقيا
الجولة الأولى:- يوم الثلاثاء 11/1/2021 بين مصر ونيجيريا عند تمام السادسة مساءً حسب توقيت القاهرة وعند تمام السابعة مساءً حسب توقيت المملكة العربية السعودية
الجولة الثانية:- مصر ضد غينيا بيساو عند تمام التاسعة مساءً حسب توقيت القاهرة وعند تمام العاشرة مساءً حسب توقيت المملكة العربية السعودية من مساء يوم السبت الموافق ميلادياً 15 يناير 2021
الجولة الثالثة:- مصر ضد السودان عند تمام التاسعة مساءً حسب توقيت القاهرة وعند تمام العاشرة مساءً حسب توقيت المملكة العربية من مساء يوم الأربعاء الموافق التاسع عشر من يناير المقبل