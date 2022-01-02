نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر HERE القنوات الناقلة لمباريات كاس الامم الافريقية 2022 لمتابعة مباريات منتخب مصر فى كاس افريقيا نستعرضها في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات الناقلة لمباريات كاس الامم الافريقية لمتابعة مباريات منتخب مصر فى كاس افريقيا نستعرضها مع حضراتكم الان، حيث من المقرر على أن تنطلق مجريات البطولة فى اليوم التاسع من يناير فى الكاميرون، عليه نستعرض ونتابع مع حضراتكم كافة التفاصيل المطروحة حيال تلك القنوات التي حصلت على حقوق بث مباريات جميع مباريات بطولة كاس افريقيا

القنوات الناقلة لمباريات كاس الامم الافريقية 2022

أعلن اتحاد الكاف على أن موعد انطلاقة بطولة كأس افريقيا فى اليوم التاسع من يوم شهر يناير فى الكاميرون، على أن من المقرر على أن تستمر مجريات البطولة حتى اليوم السادس من فبراير المقبل، على أن يتزايد مؤشرات البحث على جوجل حول القنوات المفتوحة لبطولة كاس افريقيا، عليه نستعرض نتابع مع حضراتكم الان عبر الفقرة التالية القنوات التي تتولى مهام نقل مجريات تلك المبارايات الآن، حيث يشارك جميع المنتخبات العربية فى مجريات تلك البطولة، عليه نستعرض نتابع مع حضراتكم الان عبر الفقرة التالية كافة القنوات التي تتولى مهام نقل مجريات تلك المباريات الان

القنوات الناقلة لبطولة كاس افريقيا

ذات مؤشرات البحث على جوجل حول القنوات المفتوحة لبطولة كاس افريقيا على مجموعة من القنوات التي بامكانكم الان استقبالها مجاناً عبر الترددات والرموز التالية:-

القمر:- هيسباسات

التردد:- 12360

الاتجاه افقي

الترميز:- 27500

تردد قناة فوكس سبورت

القمر استرا 23

التردد:- 11740

الإتجاه:- عمودي

الترميز:- 3000

تردد قناة فوكس سبورت

القمر تركسات

التردد:- 11740

الإتجاه عمودي

الترميز:- 3000

تردد قناة النبأ الليبية:-

القمر:- نايل سات

التردد:- 11096

الاتجاه افقي

الترميز:- 27500

تردد قناة تيلي تشاد:-

التردد:- 12015

الاتجاه:- راسي

معدل الترميز:- 27500

تردد قناة يورو سبورت 1

القمر:- هيسباسات

التردد:- 12398

الترميز:- 27500

تردد قناة يورو سبورت

القمر:- هيسباسات

التردد:- 12227

الترميز:- 27500

جدول مباريات منتخب مصر فى كاس افريقيا

الجولة الأولى:- يوم الثلاثاء 11/1/2021 بين مصر ونيجيريا عند تمام السادسة مساءً حسب توقيت القاهرة وعند تمام السابعة مساءً حسب توقيت المملكة العربية السعودية

الجولة الثانية:- مصر ضد غينيا بيساو عند تمام التاسعة مساءً حسب توقيت القاهرة وعند تمام العاشرة مساءً حسب توقيت المملكة العربية السعودية من مساء يوم السبت الموافق ميلادياً 15 يناير 2021

الجولة الثالثة:- مصر ضد السودان عند تمام التاسعة مساءً حسب توقيت القاهرة وعند تمام العاشرة مساءً حسب توقيت المملكة العربية من مساء يوم الأربعاء الموافق التاسع عشر من يناير المقبل