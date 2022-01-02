نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترددات القنوات الناقلة لمباريات كأس الأمم الأفريقية 2022 وجدول مواعيد مباريات منتخب مصر لبطولة أمم أفريقيا 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات التي تبث مباريات من كأس الأمم الأفريقية لمتابعة مباريات المنتخب المصري في كأس أفريقيا والتي سنراجعها معكم الآن حيث من المقرر أن تنطلق البطولة يوم 9 يناير في الكاميرون كأس الامم الافريقية التي ستقام في الكاميرون في الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير وستضم 24 فريقًا للمرة الثانية، وإليكم في خلال السطور التالية ننشر ترددات القنوات الناقلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2022.

ترددات القنوات الناقلة لمباريات كأس الأمم الأفريقية 2022

نحن على بعد أيام قليلة من انطلاق النسخة الثالثة والثلاثين من كأس أمم إفريقيا، وأعلن اتحاد CAF أن نهائي كأس إفريقيا سيقام في 9 يناير في الكاميرون نتيجةً لذلك، سوف نلقي نظرة إلى الوراء ونتابع معك بينما ننتقل إلى الفقرات أدناه لمعرفة القنوات المسؤولة عن بث المباريات لأن كل المنتخبات العربية تتنافس في هذه البطولة.

القنوات التي تبث كأس الأمم الأفريقية2022

مع وجود مؤشرات بحث جوجل على قنوات كأس الأمم الأفريقية المفتوحة على مجموعة من القنوات التي قد تحصل عليها الآن مجانا من خلال الترددات والأكواد التالية:

القمر:- هيسباسات

التردد:- 12360

الاتجاه افقي

الترميز:- 27500

تردد قناة فوكس سبورت

القمر استرا 23

التردد:- 11740

الإتجاه:- عمودي

الترميز:- 300

تردد قناة فوكس سبورت

القمر تركسات

التردد:- 11740

الإتجاه عمودي

الترميز:- 3000

تردد قناة النبأ الليبية:-

القمر:- نايل سات

التردد:- 11096

الاتجاه افقي

الترميز:- 27500

تردد قناة تيلي تشاد:-

التردد:- 12015

الاتجاه:- راسي

معدل الترميز:- 27500

ترددات قنوات فوكس سبورت على استرا 23

القمر: Astra 23

التردد: 11740

الإتجاه: عمودي

معدل الترميز: 30000

تردد قناة تيفيبو سبورت على تركسات

القمر: الأتراك

التردد: 11853

الاتجاه: أفقي

معدل الترميز: 25000

جدول مواعيد المباريات مصر لاستضافة كأس الأمم الأفريقية 2022

مباراة 11 يناير: نيجيريا – مصر الساعة 6 مساء. مباراة 15 يناير: مصر ضد غينيا بيساو الساعة 9 مساءً. موباري تواريخ من 19 يناير 1. مصر × السودان الساعة 9 مساء.

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022.

تبدأ بطولة أمم إفريقيا التي تستضيفها الحكومة الكاميرونية يوم الأحد 9 يناير وتستمر حتى يوم الأحد 6 فبراير حيث يتأهل 24 فريقًا للبطولة مقسمة إلى ست مجموعات وتتواجد الكاميرون وبوركينا فاسو وإثيوبيا المجموعة الأولى المجموعة الثانية ضمت السنغال وغينيا وزيمبابوي وملاوي أما المجموعة الثالثة فضمت المغرب وغانا والجابون وجزر القمر المجموعة الرابعة ضمت نيجيريا ومصر وغينيا بيساو والسودان وضمت المجموعة الخامسة الجزائر وكوت ديفوار وسيراليون وغينيا الاستوائية وضمت المجموعة الخامسة ما يلي: تونس ومالي وموريتانيا وغامبيا هي البلدان المعنية.