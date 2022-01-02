تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي
عزز الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول صدارته لترتيب قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن سجل هدفا رائعا في شباك تشيلسي في المباراة التي انتهت 2-2 يوم الأحد.
وسجل صلاح هدفه في شباك "البلوز" في الدقيقة الـ26 بعد تمريرة بعيدة متقنة من زميله ترينت ألكسندر أرنولد، روّضها "الفرعون" لنفسه بطريقة بارعة، قبل أن يتقدم في منطقة جزاء تشيلسي مراوغا الدفاع ويرسل الكرة لمعانقة الشباك بلمسة ساحرة بيسراه من فوق حارس المنافس.
- ترتيب هدافي "البريميرليغ" موسم 2021-2022:
1- محمد صلاح (ليفربول) برصيد 16 هدفا.
2- البرتغالي دبوغو جوتا (ليفربول) 10 أهداف.
3- جيمي فاردي (ليستر سيتي) برصيد 9 أهداف.
وبهدفه اليوم، حقق صلاح رقما قياسيا جديدا حيث انفرد بكونه أكثر لاعب في تاريخ ليفربول يسجل أهدافا في الملاعب اللندنية برصيد 14 هدفا ليفك شراكته مع أسطورة "الريدز" ستيفين جيرارد (13 هدفا).
المصدر: RT
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