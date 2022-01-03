نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “حصريا” تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات كأس أمم أفريقيا 2022 مجانًا على جميع الأقمار في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر المشجعون المصريون بفارغ الصبر افتتاح كأس إفريقيا للأمم على نايل سات، التي ستقام في الكاميرون خلال الأيام المقبلة، حيث يبحث العديد من المعجبين عبر مؤشرات بحث جوجل عن تردد القنوات المفتوحة التي ستبث بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022 في الكاميرون، على الرغم من التحديات العديدة التي كانت ستؤخر تقريره إلى موعد لاحق بسبب ظهور فريق. سلالة جديدة من فيروس كورونا، ويحاول العديد من عشاق كرة القدم حول العالم الآن معرفة القنوات المفتوحة التي تبث مباريات كأس الأمم الأفريقية 2022 على نايل سات والأقمار الصناعية الأخرى، في إطار الالتزام بتقديم خدمة إعلامية مجانية لجميع مشاهدي التليفزيون في جميع أنحاء العالم. حيث سيتمكنون من مشاهدة مباريات منتخب مصر في البطولة القارية، والتي تقام في الكاميرون في الفترة من 9 يناير إلى 9 فبراير 2022 ، مع وسيتنافس الفراعنة في المجموعة الرابعة إلى جانب نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

القنوات المفتوحة الناقلة لكأس أمم أفريقيا 2022

بعد الكثير من الترقب لتقرير أو إعلان عن البطولة لهذا العام من اجل مشاهدة المباريات من الدول الأفريقية البطولة مجانية، بعد مواجهات المنتخبات الوطنية ضد الفرق المتنافسة في كأس العالم للأندية، حيث ستقام البطولة كما هو مقرر خلال الأيام القليلة القادمة والتى ستقام للمرة الثانية بمشاركة 24 فريقًا، ويستعد العديد من عشاق كرة القدم بمتابعة القنوات التي تبث مباريات البطولة مجانية من كأس الأمم الأفريقية 2022 عبر مختلف الأقمار الصناعية، ولمعرفة تردد القنوات المفتوحة التي تبث كأس الأمم الأفريقية على النابل سات سنقدمها لكم خلال هذا التقرير من أجل الاتصال بهذه القنوات وإضافة ترددات إلى أجهزتهم من اجل مشاهدة المباريات، التي ستتنافس الفرق النيجيرية والسودانية والغينية في البطولة ويبدأ المنتخب المصري البطولة أمام نظيره النيجيري يوم 11 يناير ، ثم يواجه غينيا بيساو يوم 15 يناير ، وينتهي من دور المجموعات باللعب ضد السودان يوم 19 يناير.

تردد القنوات الناقلة كأس أمم أفريقيا 2022

تردد قناة تيلي تشاد – تردد 12015 – الاتجاه: رأسي – معدل الترميز: 27500

تردد قناة النبأ الليبية – تردد 11096 – اتجاه: أفقي – معدل الترميز: 27500

تردد قنوات ارينا سبورت على القمر الصناعي البلغاري

القمر: القمر البلغاري

التردد: 12382

الاتجاه: أفقي

معدل الترميز: 30000

ترددات قنوات يورو سبورت

القمر: Hispasat

التردد: 12360

الاتجاه: أفقي

معدل الترميز: 27500

القمر: Hispasat

التردد: 12399

الاتجاه: أفقي

معدل الترميز: 27500

ترددات قنوات فوكس سبورت على استرا 23

القمر: Astra 23

التردد: 11740

الاتجاه: عمودي

معدل الترميز: 30000

تردد قناة تيفيبو سبورت على تركسات

القمر: الأتراك

التردد: 11853

الاتجاه: أفقي

معدل الترميز: 25000