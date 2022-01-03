نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لكأس إفريقيا 2022 على النايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد القنوات المجانية الناقلة كأس أمم أفريقيا 2022، يبحث الكثير من الأشخاص بمختلف الدول العالم عن القنوات الفضائية التي ستقوم بعرض مباريات كأس الأمم الأفريقية 2022، أعلن رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باتريس موتسبي عن موعد بداية بطولة كأس الأمم الأفريقية حيث من المقرر أن تبدأ المباريات من يوم 9 يناير 2022، ونظراً لك ازداد البحث عن تردد القنوات الرياضية الناقلة لمباريات كأس أفريقيا، وسوف نقدم لكم من خلال هذا المقال العديد من الترددات لمشاهدة البث المباشر لكافة مباريات كأس أمم أفريقيا.

تردد القنوات المجانية الناقلة لكأس أمم أفريقيا 2022

اقترب موعد بداية كأس الأمم الأفريقية التي ينتظره الكثير من الأشخاص بمختلف الدول العربية والعالمية، لذلك يبحث الجميع المتابعين لكرة القدم عن تردد القنوات المجانية الناقلة كأس أمم أفريقيا 2022 والتي تتمثل في الآتي:

قناة أرينا سبورت

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 111595

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطا: .⅚

قناة يورو سبورت

القمر الصناعي: hot bird 1-6.

التردد: 11090

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾

قناة Tivibu spor 1 HD

القمر الصناعي: Turksat 1C.

التردد: .11853

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 25000.

معامل تصحيح الخطأ: .¾.

قناة فوكس سبورت

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12284.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: .27500

معامل تصحيح الخطأ:.¾.

قناة يورو سبورت البرتغالية

القمر الصناعي: هيسباسات.

التردد: .12398,12130,12364

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: .25000

قناة Tele Tchad

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12015.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز:.27500

معامل تصحيح الخطأ: .3/4

وتدخل مصر ضمن مجموعات بطولة أمم أفريقيا 2022 حيث من المقرر أن تبدأ المباريات يوم 9 يناير وتستمر هذه المباريات لمدة شهر، وحيث تجد هناك تنافس قوي بين جميع المنتخبات المشاركة، والجدير بالذكر أن هناك ست مجموعات بين العديد من المنتجات القارة الأفريقية، ولمعرفة الفرق اتباع النقاط التالية: