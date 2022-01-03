مانشستر يونايتد في مواجهة صعبة اليوم مع وولفرهامبتون موعد المباراة والقنوات الناقلة

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محمد سياف - ابو ظبي - يواجه مانشستر يونايتد نظيره فريق وولفرهامبتون في إطار مباريات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الممتاز الإنجليزي لكرة القدم “البريميرليج”، وتقام المباراة على ملعب الأولد ترافورد، ويسعى الفريقان تحقيق الفوز بالمباراة وإحراز الثلاث نقاط، للتقدم أكثر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

موقف نادي مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي لكرة القدم

ويملك مان يونايتد 31 نقطة في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، من المشاركة 18 مباراة نتيجة الفوز في 9 مباريات، والتعادل في 4 مباراة، والهزيمة في 5 مباريات، ويأمل نادي مانشستر في الفوز بالمباراة للتقدم أكثر بجدول الدوري الإنجليزي لكرة القدم، والإقتراب من المركز الرابع.

موقف نادي وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي لكرة القدم

يأتي نادي وولفرهامبتون في المركز التاسع بالدوري الإنجليزي لكرة القدم، ويملك نادي وولفرهامبتون 25 نقطة، من المشاركة 18 مباراة نتيجة الفوز في 7 مباراة، والتعادل في 4 مباريات، والهزيمة في 7مباريات، وفوز وولفرهامبتون في تلك المقابلة الصعبة خارج ملعبه ضد مانشستر يونايتد، ستقربه كثيرا من ضمان البقاء بالدوري الإنجليزي لهذا الموسم.

مواجهات الفريقين خلال الجولة القادمة

ويواجه فريق ساوثهامبتون نادي وولفرهامبتون خلال الجولة القادمة على ملعب وولفرهامبتون، في حين يواجه مان يونايتد نظيره نادي أستون فيلا على ملعب الأخير خلال الجولة القادمة من من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ووولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي