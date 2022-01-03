3 إصابات بكورونا في لايبزيغ

3 إصابات بكورونا في لايبزيغأعلن نادي لايبزيغ الألماني لكرة القدم يوم الاثنين، أن الفحوص كشفت إصابة ثلاثة من لاعبي الفريق بعدوى فيروس كورونا المستجد، كما جاءت ثلاثة فحوص أخرى بنتائج غير حاسمة.

وأوضح لايبزيغ أن الفحوص كشفت إصابة أندري سيلفا وكريستوفر نكونكو خلال تواجدهما في بلديهما البرتغال وفرنسا على الترتيب، لكن يتوقع عودتهما إلى لايبزيغ بعد انتهاء فترة عزلهما قبل نهاية الأسبوع، أما اللاعب الثالث فهو الشاب سولومان بوناه لاعب الفريق الأول للايبزيغ.

ويستأنف لايبزيغ مشواره في الدوري الألماني "بوندسليغا" بعد انتهاء العطلة الشتوية للمسابقة، بمواجهة ماينز يوم السبت المقبل.