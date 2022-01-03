3 إصابات بكورونا في لايبزيغ
أعلن نادي لايبزيغ الألماني لكرة القدم يوم الاثنين، أن الفحوص كشفت إصابة ثلاثة من لاعبي الفريق بعدوى فيروس كورونا المستجد، كما جاءت ثلاثة فحوص أخرى بنتائج غير حاسمة.
وأوضح لايبزيغ أن الفحوص كشفت إصابة أندري سيلفا وكريستوفر نكونكو خلال تواجدهما في بلديهما البرتغال وفرنسا على الترتيب، لكن يتوقع عودتهما إلى لايبزيغ بعد انتهاء فترة عزلهما قبل نهاية الأسبوع، أما اللاعب الثالث فهو الشاب سولومان بوناه لاعب الفريق الأول للايبزيغ.
ويستأنف لايبزيغ مشواره في الدوري الألماني "بوندسليغا" بعد انتهاء العطلة الشتوية للمسابقة، بمواجهة ماينز يوم السبت المقبل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 3 إصابات بكورونا في لايبزيغ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.