ماهي القنوات الناقلة بطولة كأس الأمم الافريقية 2022 مجاناً ومواعيد مباريات أمم افريقيا دور المجموعات بالكاميرون

ماهي القنوات الناقلة بطولة كأس الأمم الافريقية 2022 مجاناً حيث تتجه أنظار كافة محبي وعشاق كرة القدم في جميع انحاء القارة السمراء في هذا التوقيت صوب انطلاق بطولة كأس الامم الافريقية في الكاميرون 2022، والتي تعد واحدة من أقوى البطولات الأفريقية والتي تحظى بمتابعة شريحة كبيرة من محبي وعشاق الساحرة المستديرة، وفي هذا الاطار يرغب الكثير من المتابعين في التعرف على القنوات الناقلة لكافة مباريات بطولة كأس الامم الافريقية 2022 مباشرة لمتابعة اقوى المباريات مباشرة بجودة مشاهدة عالية، ونسلط الضوء الآن للتعرف على أهم القنوات الناقلة لمباريات بطولة كأس الامم الافريقية 2022 مباشرة والتعرف على القنوات الناقلة مجانا.

ماهي القنوات الناقلة بطولة كأس الأمم الافريقية 2022 مجاناً

أعلنت شبكة قنوات بي ان سبورت الفضائية رسميا عن حصولها على حقوق بث كافة مباريات بطولة كأس الامم الافريقية 2022 التي تنطلق رسميا يوم 9 من شهر يناير، والتي تنتهي رسميا يوم السادس من شهر فبراير، حيث تقام هذه النسخة القوية في الكاميرون بمشاركة الكثير من المنتخبات الافريقية القوية التي تتنافس للحصول على لقب هذه النسخة 2022، ويمكن متابعة اقوى مباريات بطولة كأس الامم الافريقية 2022 عبر شاشة قناة بي ان سبورت الفضائية، من خلال البث المباشر بجودة مشاهدة عالية، من خلال استقبال التردد الجديد وهو على النحو التالي.

تردد قناة بي ان سبورت على القمر نايل سات 11084.

من خلال اختيار الاستقطاب الأفقي.

معدل الترميز 27500.

من خلال معامل تصحيح الخطأ 2/3.

القنوات المفتوحة الناقلة لبطولة كأس امم افريقيا 2022

وقد نوهت بعض القنوات العربية أيضا عن نقل كافة مباريات بطولة كأس الامم الافريقية 2022 بمشاركة الكثير من المنتخبات الافريقية مباشرة بشكل مجاني بدون تشفير على الاقمار الصناعية المختلفة، ومن اهم هذه القنوات الناقلة ما يلي.

قناة RTB TV البوركينية والتي يمكن استقبالها من خلال القمر الصناعي يوتلسات من خلال التردد 11900، من خلال اختيار الاستقطاب الافقي، عن طريق معدل الترميز 27500، والتي تقدم بيها مجانا بدون تشفير. قناة RTI 1 الإيفوارية والتي تقدم بثها الفضائي من خلال القمر الصناعي بدر سات من خلال التردد 11996، الاستقطاب الافقي، من خلال معامل تصحيح الخطأ 5/6، معدل الترميز 27500. تردد قنوات ارينا سبورت القمر: القمر البلغاري

التردد: 12382

الاتجاه: أفقي

معدل الترميز: 30000 قناة يورو سبورت القمر الصناعي: الهوت بيرد

التشفير: 13 شرقا 11090

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز : 27500 3/4 إرديتو 2.ت تردد قناة النبأ الليبية القمر الصناعي: النايل سات

تردد القناة: 11096

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل ترميز 27500

مواعيد مباريات دور المجموعات لبطولة أمم أفريقيا 2022