وولفرهامبتون يضرب مانشستر يونايتد في عقر داره

وولفرهامبتون يضرب مانشستر يونايتد في عقر دارهحقق وولفرهامبتون فوزاً غالياً خارج ملعبه على مضيفه مانشستر يونايتد 1 - صفر، يوم الاثنين، ضمن منافسات المرحلة 21 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ورفع وولفرهامبتون رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثامن، بفارق ثلاث نقاط خلف مانشستر يونايتد صاحب المركز السابع.

وسجل البرتغالي جواو موتينيو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 82.

وتعد الهزيمة الأولى لمانشستر يونايتد تحت قيادة مدربه الألماني رالف رانغنيك الذي تولى قيادة الفريق خلفا للنرويجي أولي جونار سولشاير مطلع ديسمبر الماضي.