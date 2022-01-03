تعرف على مباريات الأهلي في كأس الرابطة للأندية المصرية المحترفة وصدام مع الإسماعيلي

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محمد سياف - ابو ظبي - في إطار إستحداث النظام الجديد لكأس الرابطة من قبل الإتحاد المصري لكرة القدم، وإستغلال فترة التوقف الدولي، لإنشغال المنتخب المصري بالمشاركة بكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة بالكاميرون خلال الفترة من 9 يناير وحتي 9 فبراير 2022، أجريت اليوم الإثنين بمقر الإتحاد المصري لكرة القدم، وتم تقسيم المجموعات إلى ثلاث على رأس كل مجموعة الاهلي والزمالك وبيراميدز.
مجموعة الأهلي وجوائز مالية للبطل
الأهلي على رأس المجموعة التي تضم كلا من أندية الإسماعيلي ونادي الجونة، ونادي سموحة، المقاولون العرب، البنك الأهلي، وتبدأ منافسات المجموعة يوم 13 يناير، ويحصد الفائز بالبطولة على مبالغ مالية تقدر بمليون ونصف مليون جنيه، ومن خلال تلك المقالة سنبين أهم مباريات النادي الأهلي مع الفرق الخمسة الآخرى من خلال المجموعة الأولى.
أبرز مباريات المجموعة الأولي
الجولة الأولي: يوم 13 يناير 2022
- الاهلي مع الجونة
- الإسماعيلي مع سموحة
- المقاولون العرب مع البنك الاهلي
الجولة الثانية: يوم 17 يناير 2022
- الإسماعيلي مع الاهلي
- البنك الاهلي مع سموحة
- الجونة مع المقاولون العرب
الجولة الثالثة: 21 يناير 2022
- الاهلي والمقاولون العرب
- البنك الاهلي والجونة
- المقاولون العرب والإسماعيلي
الجولة الرابعة: 27 يناير 2022
- الاهلي مع سموحه
- الجونه مع البنك الاهلي
- المقاولون العرب مع الإسماعيلي
الجولة الخامسة : 30 يناير 2022
- الاهلي والبنك الاهلي
- الجونه والإسماعيلي
- سموحه والمقاولون العرب
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