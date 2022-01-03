تعرف على مباريات الأهلي في كأس الرابطة للأندية المصرية المحترفة وصدام مع الإسماعيلي

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محمد سياف - ابو ظبي - في إطار إستحداث النظام الجديد لكأس الرابطة من قبل الإتحاد المصري لكرة القدم، وإستغلال فترة التوقف الدولي، لإنشغال المنتخب المصري بالمشاركة بكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة بالكاميرون خلال الفترة من 9 يناير وحتي 9 فبراير 2022، أجريت اليوم الإثنين بمقر الإتحاد المصري لكرة القدم، وتم تقسيم المجموعات إلى ثلاث على رأس كل مجموعة الاهلي والزمالك وبيراميدز.

مجموعة الأهلي وجوائز مالية للبطل

الأهلي على رأس المجموعة التي تضم كلا من أندية الإسماعيلي ونادي الجونة، ونادي سموحة، المقاولون العرب، البنك الأهلي، وتبدأ منافسات المجموعة يوم 13 يناير، ويحصد الفائز بالبطولة على مبالغ مالية تقدر بمليون ونصف مليون جنيه، ومن خلال تلك المقالة سنبين أهم مباريات النادي الأهلي مع الفرق الخمسة الآخرى من خلال المجموعة الأولى.

أبرز مباريات المجموعة الأولي

الجولة الأولي: يوم 13 يناير 2022

الاهلي مع الجونة

الإسماعيلي مع سموحة

المقاولون العرب مع البنك الاهلي

الجولة الثانية: يوم 17 يناير 2022

الإسماعيلي مع الاهلي

البنك الاهلي مع سموحة

الجونة مع المقاولون العرب

الجولة الثالثة: 21 يناير 2022

الاهلي والمقاولون العرب

البنك الاهلي والجونة

المقاولون العرب والإسماعيلي

الجولة الرابعة: 27 يناير 2022

الاهلي مع سموحه

الجونه مع البنك الاهلي

المقاولون العرب مع الإسماعيلي

الجولة الخامسة : 30 يناير 2022