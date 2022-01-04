نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تذاكر الاتحاد والفيحاء.. إليكم رابط شراء تذاكر مباراة الاتحاد ضد الفيحاء القادمة في الدوري السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تذاكر الاتحاد والفيحاء تعتبر من أكثر الأمور التي يبحث عنها الكثير من جماهير المملكة العربية السعودية. ومحبي متابعة مباريات دوري كأس الملك في الموسم الحالي. وفي غضون ذلك لم تطرح حتى الآن إدارة نادي الاتحاد السعودي تذاكر مباراة الاتحاد والفيحاء في الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2021 – 2022. والتي يتم الحصول عليها عادة من خلال موقع نادي الاتحاد الالكتروني وأيضًا من خلال منصة مكاني لشراء تذاكر المباريات. حيث تجدر الإشارة إلى أنه في الغالب عادة ما تشهد بداية طرح تذاكر الاتحاد والفيحاء إقبالًا جماهيريًا موقع العميد السعودي لشراء تذاكر المباراة. وفي السياق ذاته فقد أعلنت إدارة نادي الاتحاد أنه تم بيع ما يقارب 10 آلاف تذكرة خلال بداية عملية بيع التذاكر في مباراة الاتحاد الماضية أمام الاتفاق. وفيما يلي نستعرض معكم رابط وأسعار شراء تذاكر مباراة الاتحاد والفيحاء في الدوري السعودي.

تذاكر الاتحاد والفيحاء

اعتادت جماهير العميد شراء تذاكر الاتحاد والفيحاء بشكل دائم قبل إنطلاق كل مباراة يخوضها في الدوري السعودي. حيث تجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة نادي الاتحاد أعلن أنه سيتم وقف بيع تذاكر مباراة الاتحاد والفيحاء قبل المباراة بيوم واحد. وفي السياق ذاته تقام مباراة الاتحاد يوم الجمعة القادمة الموافق السابع من شهر ينارير الجاري 2022 وذلك على ملعب ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

أسعار تذاكر مباراة الاتحاد والفيحاء

وكان مجلس مجلس إدارة نادي الاتحاد والذي يترأسة “أنمار الحائلي” قد طرح تذاكر مباراة الاتحاد الماضية في الدوري السعودي. وجاءت أسعار تذاكر المباراة في مدرجات معلب ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية على النحو التالي:

سعر تذكرة مباراة الاتحاد الموحدة بـ 20 ريال سعودي.

فيما كان سعر تذكرة المباراة من الفئة الفضية بـ 150 ريال سعودي.

أما سعر تذكرة المباراة من الفئة الذهبية فهى بـ 300 ريال سعودي.

شراء تذاكر الاتحاد والفيحاء

فور توفر إمكانية شراء تذاكر الاتحاد والفيحاء في الجولة السادسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين 2021 – 2022. يمكنكم الحصول عليها إما من خلال موقع نادي الإتحاد“Ittihad Club – نادي الاتحاد (etickets.com.sa)” أو عن طريق منصة مكاني أيضًا. حيث تتيح المنصة لجماهير المملكة العربية السعودية الحصول على تذاكر مباراة الاتحاد من خلال التسجيل بالبريد الإلكتروني وتحديد فئة التذكرة وإدخال طريقة الدفع ثم إتمام عملية شراء التذكرة.

تفاصيل بطاقة مباراة الاتحاد والفيحاء

المباراة مباراة الاتحاد و الفيحاء البطولة الجولة السادسة عشر من دوري كأس خادم الحرمين الشريفين الموعد والتوقيت اليوم الجمعة الموافق 7-1-2022 الساعة : 7:55 مساءً بتوفيت مكة المكرمة

والساعة : 6:55 مساءً بتوقيت مصر

الساعة : 8:55 مساءً بتوفيت الإمارات الملعب ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية القنوات الناقلة قناة SSC 1 HD السعودية الرياضية

جدول ترتيب الدوري السعودي قبل مباراة الاتحاد والفيحاء

يأتي في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي 2021 – 2022. نادي الاتحاد برصيد 32 نقطة. فيما يليه بعد ذلك نادي الشباب برصيد 31 نقطة. وفي المركز الثالث يأتي نادي النصر برصيد 26 نقطة. أما نادي ضمك السعودي فيأتي في المركز الرابع برصيد 26 نقطة. ويتواجد نادي الهلال في المركز الخامس برصيد 24 نقطة. فيما يعقبه بعد ذلك نادي الفيحاء برصيد 21 نقطة. وفي المركز السابع يأتي نادي الرائد برصيد 21 نقطة. أما نادي الطائي فيتواجد في المركز الثامن من جدول ترتيب الدوري السعودي وذلك برصيد 19 نقطة. ونادي أبها السعودي في المركز التاسع من ترتيب الجدول برصيد 18 نقطة.

وفي المركز العاشر يأتي نادي الاتفاق برصيد 17 نقطة. ويليه بعد ذلك تواجد نادي الفتح في المركز الحادي عشر برصيد 16 نقطة. فيما يأتي بعد ذلك نادي الأهلي السعودي في المركز الثاني عشر من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 15 نقطة. ويليه الفيصلي في المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة. وبعد ذلك يأتي نادي التعاون في المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة. ونادي الباطن السعودي في المركز الخامس عشر برصيد 14 نقطة. وأخيرًا يأتي نادي الحزم في المركز السادس عشر برصيد 11 نقطة.

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الاتحاد 14 10 2 2 16 12:29 17 32 2 الشباب 15 9 4 2 15 15:30 15 31 3 النصر 15 8 2 5 15 17:24 7 26 4 ضمك 15 7 5 3 15 19:21 2 26 5 الهلال 14 6 6 2 16 17:21 4 24 6 الفيحاء 15 5 6 4 15 12:14 2 21 7 الرائد 15 6 3 6 15 21:21 0 21 8 الطائي 15 6 1 8 15 21:15 -6 19 9 أبها 15 5 3 7 15 23:15 -8 18 10 الإتفاق 15 4 5 6 15 26:21 -5 17 11 الفتح 14 4 4 6 16 19:18 -1 16 12 الأهلي 15 3 6 6 15 21:18 -3 15 13 الفيصلي 14 3 6 5 16 19:15 -4 15 14 التعاون 15 3 5 7 15 30:25 -5 14 15 الباطن 15 3 5 7 15 19:13 -6 14 16 الحزم 15 2 5 8 15 19:10 -9 11

جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي

م اللاعب النادي الأهداف 1 أوديون إيغالو لاعب نادي الشباب 11 هدف 2 أندرسون تاليسكا لاعب نادي النصر 10 أهداف 3 ليندر تاومبا لاعب نادي التعاون 9 أهداف 4 رومارينيو ريكاردو لاعب نادي الاتحاد 8 أهداف 5 إيميليو زيلايا لاعب نادي ضمك 8 أهداف 6 بافيتيمبي جوميز لاعب نادي الهلال 8 أهداف 7 كريم البركاوي لاعب نادي الرائد 6 أهداف 8 رامون لوبيز لاعب نادي الفيحاء 6 أهداف 9 فينسنت أبو بكر لاعب نادي النصر 6 أهداف 10 جوليو تافاريس لاعب نادي الفيصلي 6 أهداف 11 ميتشيل تي فريدي لاعب نادي أبها 5 أهداف 12 هتان باهبري لاعب نادي الشباب 4 أهداف 13 إيجور كورنادو لاعب نادي الاتحاد 4 أهداف 14 أحمد حجازي لاعب نادي الاتحاد 3 أهداف 15 عمر السومة لاعب نادي الاهلي 3 أهداف

مباراة الاتحاد والفيحاء تذاكر

مباراة الاتحاد والفيحاء. تأتي بعدما نجح العميد في تسجيل ثلاثة أهداف أمام نادي الباطن في مباراة الجولة الخامسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين. حيث سجل الهدف الأول لنادي الاتحاد اللاعب “ماريسيو أنتونيو” في الدقيقة الثامنة عن طريق الخطأ في مرماه. فيما جاء الهدف الثاني لنادي الاتحاد السعودي في الدقيقة 72 عن طريق لاعب نادي الباطن “محمد ناجي” بالخطأ في مرماه. وكان الهدف الثالث للاتحاد من خلال هارون كامارا في الدقيقة 90+3. وانتهت مباراة الاتحاد والباطن بنتيجة 3-2.