“السوبر السعودي” موعد مباراة الهلال والفيصلي في السوبر والقناة الناقلة ورابط موقع حجز تذاكر السوبر

بدأت جماهير الكرة في السعودية البحث عن موعد مباراة الهلال والفيصلي في السوبر السعودي، وموقع حجز تذاكر المباراة وكافة تفاصيلها ونحن من خلال موقعكم ثقفني، سنقدم لكم كافة المعلومات عن اللقاء المرتقب المقرر له الخميس القادم، على ملعب أستاد الأمير فيصل بن فهد “الملز”، وينقل عبر شاشة قنوات ssc الرياضية، يبحث كلال الفريقين عن اللقب الهلال يرغب في فض الاشتباك بينه وبين النصر، في الأكثر تتويجاً باللقب فكلا الفريقين حصل على السوبر مرتين، ويرغب الزعيم في اللقب الثالث، أما منافسه فلم يحصل على اللقب من قبل، ويرغب في إضافة أسمة في لوحة الشرف للفرق المتوجة بالبطولة.

مباراة السوبر السعودي

أعلن نادي الفيصلي عن جاهزيته لمواجهة الزعيم السعودي الخميس القادم، ويرغب الفيصلي في أن يستفاد من كافة اللاعبين المسجلين في قائمته، خاصة المهاجم تافاريس الذي طلب من منتخب الرأس الأخضر، تأجيل انضمامه للمنتخب الذي يستعد لأمم أفريقيا بعد خوض السوبر مع الفريق، أما الهلال فقد أستعاد مدافعه هيون سو ولاعب الوسط سلمان الفرج بعد تعافيهم من الإصابة وانضما لتدريبات الفريق.

موعد مباراة الهلال والفيصلي

17.15 : بتوقيت غرينتش.

19.15 : بتوقيت القاهرة، الخرطوم، طرابلس.

20.15 : بتوقيت مكة المكرمة، قطر، العراق، سوريا.

القناة الناقلة السوبر السعودي

تنقل مباراة السوبر السعودي 2022/2021 عبر شاشة قناة ssc hd 1 الرياضية، ويعلق عليها معلقين أثنين لمزيد من المتعة المعلق الأول عيسى الحربين، والمعلق محمد الخامسي، عبر التقنية العادية وعالية الجودة للقناة حتى يتمكن كافة المحبين للفريقين من متابعتها.

قائمة هدافو السوبر السعودي

رابط حجز تذاكر السوبر السعودي

يمكن لجمهور الفريقين الحجز الآن عبر تطبيق مكاني بإتباع الخطوات البسيطة التالية.

الدخول على تطبيق مكاني لحجز التذاكر. تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور. النقر على حجز التذاكر. تحديد قيمة التذكرة ومكان الجلوس. الضغط على تأكيد البيانات المسجلة وصحتها. دفع قيمة التذكرة إلكترونياً ليتم تأكيد عملية الحجز نهائياً.

سجل الشرف للفرق الحاصلة على السوبر

بطاقة المباراة