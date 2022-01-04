نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لقب جديد بانتظار الزعيم.. موعد مباراه الهلال والفيصلي كأس السوبر السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراه الهلال والفيصلي ، يترقب عشاق وأنصار الزعيم السعودي يوم الخميس المقبل 6 يناير 2021 ، من أجل استقبال لقب جديد قد يدخل إلى دولاب بطولات أحد أعرق الأندية في المملكة العربية السعودية، حيث يستضيف مساء الخميس، ملعب ستاد الأمير فيصل بن فهد (الملز) في العاصمة السعودية الرياض، فعاليات النسخة الثامنة من بطولة كأس السوبر السعودي ، والتي تجمع بين الفيصلي والهلال ، حيث يطمح الأول إلى أولى ألقابه في المسابقة، بينما يأمل الأخير في تعزيز صدارته لقائمة الأندية الأكثر تتويجًا باللقب المحلي الثالث بعد دوري المحترفين و كأس خادم الحرمين .

في السطور المقبلة، سنتعرف على كل التفاصيل والكواليس و موعد مباراه الهلال والفيصلي والقنوات الناقلة ، بالإضافة إلى تاريخ الفريقين مع بطولة كأس السوبر السعودي ، وكذلك تاريخ مواجهات الهلال والفيصلي في مختلف المسابقات.

مباراه الهلال والفيصلي

الجماهير العربية والسعودية على وجه التحديد، على موعد يوم الخميس المقبل مع مواجهة جديدة في الكلاسيكو السعودي أو ديربي الرياض والذي يجمع ناديي الهلال والفيصلي ، المتنافسين على لقب النسخة الـ8 من بطولة كأس السوبر السعودي .

وكما أسلفنا، يسعى الهلال إلى التتويج بثاني ألقابه هذا الموسم، بعد الفوز بلقب دوري أبطال آسيا على حساب نادي بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي .

بينما يطمح الفيصلي في الفوز بلقب محلي آخر، بعد التتويج ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الماضي، والتي ودعها بالمناسبة في الموسم الحالي، بعد الخسارة أمام الأهلي.

نستعرض في البداية ترتيب الأندية الأكثر تتويجًا بلقب بطولة كأس السوبر السعودي منذ انطلاقها للمرة الأولى عام 2013 :

نادي الهلال

نبدأ تغطيتنا مع نادي الهلال السعودي ، الذي يدخل مواجهة الخميس الماضي، بحثًا عن انتصار بطعم التتويج بلقب ثالث يبتعد به عن غريمه التقليدي النصر في قائمة الأندية الأكثر تتويجًا بلقب بطولة كأس السوبر السعودي .

ويسعى الزعيم من خلال الفوز باللقب المحلي، إلى تصحيح نتائجه السلبية، بعد خسارتين متتاليتين في الدوري السعودي أمام النصر ثم الفتح .

قبل أن يتمكن من الفوز على الفيصلي بعد ريمونتادا مثيرة، يوم الجمعة الماضي.

هذا، ويشارك الموج الأزرق في النسخة الجديدة من نهائي كأس السوبر السعودي ، بصفته بطلًا لـ دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ، عن الموسم الماضي.

على الصعيد المحلي أيضًا، يحتل نادي القرن الآسيوي حاليًا المركز الخامس في ترتيب الدوري السعودي برصيد 24 نقطة وصافي (17) هدفًا.

وحول تاريخ الهلال مع كأس السوبر السعودي ، فقد نجح الفريق في التتويج بالبطولة مرتين.

الأولى جاءت على حساب النصر بطل الدوري السعودي عام 2015 ، بهدف نظيف.

أما الثانية فحققها بعد الفوز على الاتحاد بطل الكأس السعودية عام 2018 ، بنتيجة (2-1).

كما حل كبير الرياض وصيفًا مرتين.

الأولى كانت في عام 2016 ، بعد الخسارة من الأهلي بطل الدوري السعودي بنتيجة (3-4) بركلات الترجيح، بعد انتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي (1-1).

أما الثانية، فكانت في 2020 أمام النصر بطل كأس خادم الحرمين الشريفين ، بعد الخسارة بثلاثية نظيفة.

نادي الفيصلي

على الجانب المقابل، يأمل نادي الفيصلي السعودي ، في إضافة لقب محلي ثاني إلى رصيده القليل من الألقاب والكؤوس.

ويعتبر لقب كأس السوبر السعودي ، فرصة مناسبة للغاية لـ عنابي سدير من أجل مصالحة جماهيره، خاصة بعد الخروج من بطولة الكأس السعودية أمام الأهلي ، ثم الخسارة أمام الهلال في الأسبوع الماضي بالدوري.

محليًا أيضًا، يحتل نادي الفصيلي المركز الـ13 في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان هذا الموسم، برصيد 15 نقطة وصافي (-4) هدف.

أما عن تاريخ الفيصلي مع كأس السوبر السعودي ، فتعتبر تلك أولى مشاركات الفريق في البطولة.

موعد مباراه الهلال والفيصلي والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة لقاء ديربي الرياض في كأس السوبر السعودي ، مساء الخميس، في تمام الثامنة والربع ( 8:15 م ) بتوقيت السعودية، السابعة والربع ( 7:15 م ) بتوقيت مصر، الخامسة والربع ( 5:15 م ) بتوقيت جرينتش.

أما عن حكم مباراة الهلال والفيصلي ، فالمعتاد أن يقوم الاتحاد السعودي لكرة القدم بالإعلان عن القيادة التحكيمية للمواجهات في يوم المباراة.

تقوم قنوات إس إس سي الرياضية السعودية بنقل أحداث اللقاء، عبر قناتي SSC1 SD و SSC1 HD .

وبشأن معلق مباراة الهلال والفيصلي ، فقد أسندت شركة الرياضة السعودية للمعلقين الرياضيين السعوديين محمد الخامسي و عيسى الحربين المهمة.

الخاتمة

تعرفنا خلال السطور الماضية، على كافة تفاصيل وأسرار و موعد مباراة الهلال والفيصلي والقنوات الناقلة ، وتاريخ الناديين مع بطولة كأس السوبر السعودي وترتيبهم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لهذا الموسم، إلى جانب تاريخ لقاءات الهلال والفيصلي في كافة البطولات.