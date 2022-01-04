نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قناة عربية مفتوحة تنقل مباريات كأس أمم أفريقيا وموعد مباراة منتخب مصر ونيجيريا في المقال التالي

عمر شويل - جدة اعلنت قناة عربية مفتوحة على القمر المصري النايل سات عن حصولها رسمياً علي الاذن في نقل مباريات كاس الامم الافريقيه 2021، والتي من المقرر تقام في الكاميرون الفتره من التاسع من شهر يناير الحالي والتي ستستمر حتى يوم السادس من شهر فبراير2022، بمشاركه 24 منتخب افريقي تم تقسيمهم على ست مجموعات و يشارك المنتخب المصري في البطوله في مجموعاته الي تضم تضم منتخب السودان و نيجيريا وغينيا بيساو وسوف نعرض لكم جميع التفاصيل عن القناه التي من المقرر ان تقوم بنقل المباريات.

قناة عربية مفتوحة لنقل مباريات كاس امم افريقيا

استطاع التلفزيون الجزائري يحصل علي حقوق نقل مباريات كاس الامم الافريقيه وسوف يتم نقل المباريات بث مباشر عبرالقناه الجزائرية الفضائية الاولى مجانا وذلك دون تشفير وسيكون تردد القناه الجزائرية كالتالي:

القمر الصناعي: النايل سات

تردد القناة:11680

معامل الاستقطاب:أفقي

معدل الترميز: 27500

قنوات مفتوحة تنقل مباريات كاس امم افريقيا

أكدت عدة محطات فضائية مفتوحة أنها سوف تقوم ببث كل مباريات كأس الأمم الأفريقية 2021 في الكاميرون، حيث ستتم بثها مجانا على شاشاتها، جدير بالذكر أن قنوات beIN Sports الرياضية المشفرة في قطر لها كل الحقوق الحصرية لاذاعة المباريات على شاشاتها وبالنسبة للقنوات المفتوحة التي أعلنت اذاعتها مباريات البطولةعبر مجموعة متنوعة من الأقمار الصناعية والتي تبث مجانًا هي:

قناة النبأ الليبية

وهي قناة مفتوحة على القمر الصناعي نايل سات ويتم ضبطها كالتالي:

تردد القناة: 11096

معامل الاستقطاب: أفقي

ومعدل ترميز 27500

قناة ارينا سبورت

وهي قنوات صربية تبث العديد من البطولات مجاناً يمكن ضبطها كالتالي

القمر الصناعي : البلغاري BulgariaSat 2°E

التردد : 11595

الاستقطاب : افقي

معدل الترميز : 30000

اسم القنوات بالتردد : Arena Sport 2/6/7 HD Croatia

قناة: يورو سبورت

القمر الصناعي : الهوت بيرد

تردد القناة: 11090

استقطاب:عمودي

التصحيح 3/4 إرديتو 2.

معدل الترميز : 27500

تردد قناة تيلي تشاد

القمر الصناعي: المصري النايل سات

تردد القناة: 12015

معدل ترميز: 27500

معدل الأستقطاب: أفقي

موعد مباراة منتخب مصر ونيجيريا

ينتظرالجمهور في مصر لقاء مصر ونيجيريا في الجولة الأولى من دور المجموعات من كأس الأمم الأفريقية 2021 بفارغ الصب وعبر الدول العربية والقارة، ويأمل الفراعنة ، بقيادة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، في إرسال رسالة إلى خصومهم من خلال الخروج ببداية رائعة بالفوز على النسور الخضراء،من ناحية أخرى، وصل الفريق الأخضر بروح كبيرة بعد الاتفاق على تعيين البرتغالي خوسيه بيسيرو كمدير فني ليحل محل غيرنوت رور الذي تم طرده، وسوف تقوم المباراة يوم الثلاثاء القادم 11 يناير 2022في الاوقات التالية: