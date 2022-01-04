من هو اوسو كونان لاعب الاهلي و ماهي سبب وفاته ؟

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عمر شويل - جدة من هو اوسو كونان oussou konan وما هي سبب وفاة لاعب النادي الأهلي السابق. هو ما سنتعرف عليه في هذا المقال من خلال موقعنا “ثقفني”. حيث يعتبر اوسو كونان لاعب الأهلي المصري. من الأسماء المعروفة في سماء الساحة الرياضية المصرية. إذ شارك اللاعب بين صفوف المارد الأحمر خلال عام 2012. إضافة إلى ذلك فقد شارك أيضًا بين صفوف نادي طلائع الجيش وذلك لمدة موسمين وكان خلال عام 2014 و عام 2015. وفيما يلي نتعرف على نجيب على سؤالكم حول من هو اوسو كونان لاعب الأهلي و ما هي تفاصيل وفاته.

اوسو كونان oussou konan

يعتبر اللاعب اوسو كونان من أبرز المهاجمين الإفريقيين على الساحة الرياضية. وقد لعب في عدة نوادي مصرية بجانب مشاركته بين صفوف لاعبي نادي الترجي التونسي. وكانت آخر محطاته الرياضية المشاركة مع فريق البيكرية السعودية. إلى أن وافته المنية أمس الإثنين الموافق 3-1-2022. وفيما يلي نتعرف على من هو اوسو كونان.

من هو اوسو كونان ؟

اوسو كونان oussou konan هو لاعب كرة قدم إفريقي. ولد في يوم الثالث والعشرين من شهر يناير من عام 1989 و نشأ في دولة ساحل العاج. ولعب اوسو كونان في مركز الهجوم بعدة أندية إفريقية وأخرى آسيوية. وكان من أبرز الأندية التي شارك فيها النجم الراحل نادي الأهلي المصري ونادي الترجي التونسي ونادي البكيرية السعودية. وكان يحمل اوسو كونان لاعب الاهلي القميص رقم سبعة.

وكان اوسو كونان يحمل جنسية “كوت ديفوار”. حيث ولد وترعرع في مدينة أنياما. وانطلقت مسيرته المهنية في مجال كرة القدم خلال عام 2008.

ماهى سبب وفاة اوسو كونان؟

وفقًا لما تناقلته صحف إخبارية فإن اوسو كونان oussou konan توفي مساء الأمس في جريمة قتل من خلال وضع سُم له في كأس نبيذ. حيث كشفت عدة تقارير صحفية أن اللاعب توفي بعدما تم نقله إلى إحدى المستشفيات. ووفاته المنية في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت دولة فيتنام. إذ كشفت التحقيقات أن الجاني هو ابن عمه. لينتهي المطاف بحياة اللاعب الإفريقي وتنتهي معه مسيرته الكروية البارزة.