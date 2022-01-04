نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جميع القنوات المجانية الناقلة لـ كأس أمم افريقيا 2022 على النايل سات و أسترا في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات الناقلة لكاس افريقيا 2022 على النايل سات، يبحث الكثير من الأشخاص عن الترددات الجديدة للقنوات الفضائية الرياضية الناقلة لكأس أمم أفريقيا، حيث تم الإعلان عن موعد المباريات بين عدة مجموعات وصولا إلى التصفيات ومعرفة في النهاية من الفائز بكأس أمم أفريقيا، ومن المقرر أن تبدأ المباريات يوم 9 من 11 يناير من الشهر الجاري وتستمر المباريات بين كافة المنتخبات لمدة شهر، والجدير بالذكر أن مصر تشارك في المجموعة الرابعة مع ثلاث دول أفريقيا أخرى وهم نيجيريا والسودان، بالإضافة إلى غينيا بيساو، وسوف تشهد الفترة القادمة تحديات ومنافسات شديدة بين الفرق للوصول إلى النهائي.

القنوات الناقلة لكاس افريقيا 2022 على النايل سات

يزداد البحث من قبل متابعين كرة القدم من مختلف أنحاء العالم عن القنوات الناقلة لكاس افريقيا 2022 على النايل سات خاصة بعد إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم كاف عن بداية المباريات التي سوف تبدأ يوم 9 يناير وينتهي يوم 6 فبراير 2022، ومن المعروف أن يوجد هناك ست مجموعات بين العديد من المنتخبات الحاصلين على عدة بطولات على مدار السنوات، لذلك يبحث الجميع عن تردد القنوات التي تنقل المباريات مباشرة لمشاهدة كافة المباريات والاستمتاع بها.

والجدير بالذكر أن سوف تقام يوم 11 يناير مباراة قوية بين منتخب مصر ومنتخب نيجيريا في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت مصر، في حين أن تقام في ذات الوقت مباراة قوية بين الجزائر وسيراليون في تمام الساعة 3 مساء، كما يمكنك مشاهدة المباريات بين السودان ونيجيريا في تمام الساعة 6 مساء يوم 15 يناير، في حين أن هناك مباراة قوية سوف تعقد في تمام الساعة 9 بين مصر وغينيا، أما يوم 19 يناير 2022 سوف يشهد ذلك اليوم مباراة قوية بين المنتخب المصري والمنتخب السوداني في تمام الساعة 9 مساء.

القنوات الناقلة لمباريات كأس أمم أفريقيا لعام 2022

تتمثل القنوات الناقلة لكأس أمم إفريقيا في الآتي:

beIN Sports HD Premium

القمر : نايل سات.

التردد : 11084.

معدل الترميز: 27500.

معدل التصحيح : ⅔.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة النبأ الليبية

القمر: النايل سات.

التردد: 11096.

معدل استقطاب: أفقي.

معدل ترميز: 27500.

تردد قناة تيلي تشاد

القمر:النايل سات.

التردد: 12015.

معدل استقطاب: أفقي.

معدل ترميز: 27500.

قناة أرينا سبورت

التردد :11595.

معامل التصحيح : 6/5.

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز : 27500 ق.

قناة: يورو سبورت

القمر : الهوت بيرد.

التشفير: 13 شرقا 11090 عمودي.

معامل التصحيح:¾.

معدل الترميز : 27500.