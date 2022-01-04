كيفية تحويل الدش إلي اريال لمتابعة قناة تايم سبورت لمشاهدة مباريات مصر في كأس الأمم الأفريقية مجانا

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محمد سياف - ابو ظبي - يبحث الكثير من المتابعين عن كيفية تحويل الدش إلي اريال لمتابعة قناة تايم سبورت الأرضي لمشاهدة مباراة المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي المقرر إقامتها من يوم الأحد 9 يناير حتي 6 من شهر فبراير 2022 وتحظي هذه البطولة بأهمية كبيرة لمشجعي الكرة في مصر وإفريقيا نظرا لقوة المنتخبات التي تشارك في البطولة والتي تضم نخبة من ألمع النجوم العالميين مما يزيد من قوة البطولة ومن المقرر أن تذاع المباريات حصريا علي مجموعة قنوات بي ان سبورت المشفرة كما سوف تذاع داخل مصر علي التلفزيون الأرضي علي قناة أون تايم سبورت الأرضي.

كيفية تحويل الدش إلي اريال لمتابعة قناة أون تايم سبورت

إليكم متابعينا الأعزاء طريقة تحويل الدش إلي إريال لمتابعة قناة أون تايم سبورت الأرضي بأبسط الطرق لمشاهدة مباريات مصر في كأس الأمم الأفريقية مجانا داخل بيتك وبأفضل صورة وذلك عن طريق تنفيذ الخطوات التالية:

شراء وصلة لتحويل طبق الدش لإريال من محلات الأجهزة الكهربائية

تركيبها علي السلك القادم من الطبق ( LNB )

يتم وضعها في مدخل استقبال اشارة الاريال ( RF ) في التلفزيون

عمل بحث علي القنوات الأرضية من خلال التلفزيون فيتم التقاط قنوات التلفزيون الأرضي الأساسية ويتوقف ذلك علي قوة إشارة البث الأرضي

تردد قناة أون تايم سبورت الأرضي لمشاهدة مبارايات المنتخب الوطني بأفضل جودة

ينتظر عشاق كرة القدم في مصر والعالم العربي مشاهدة واحدة من أقوي البطولات القارية وهي بطولة كأس الأمم الأفريقية ومن المنتظر أن تبث المباراة داخل مصر علي التلفزيون الأرضي علي قناة أون تايم سبورت واليكم متابعينا تردد القناة:

التردد الارضى .. ديجيتال

التردد : UHF 32.

أو يمكن الضبط عبر التردد الأرضى ..الأنالوج

التردد : UHF 9.

مواعيد مباريات مصر في كأس الأمم الأفريقية

من المنتظر ان تبدأ بطولة كأس الأمم الأفريقية يوم الأحد الموافق 9 من شهر يناير 2022 وتضم مجموعة منتخب مصر منتخبات نيجيريا وغينيا بساو والسودان وتعتبر من المجموعات القوية وسوف يبدأ منتخبنا الوطني مبارياته بلقاء المنتخب النيجيري في استاد روميدي ادجيا ملعب نادي القطن الكاميروني واليكم متابعينا مواعيد المباريات: