نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “التتويج بالسوبر” توفيت مباراة الهلال والفيصلي في كأس السوبر السعودي 2022 والقنوات الناقلة الخميس يناير 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة هامة في اطار منافسات بطولة السوبر السعودي التي تعد واحدة من أقوى البطولات السعودية والعربية بشكل عام، والتي ينتظرها الكثير من محبي وعشاق كرة القدم في السعودية وفي المنطقة العربية، حيث يلتقي فريق الهلال السعودي بطل الدوري السعودي بنظيره فريق الفيصلي الذي تمكن من حصد لقب بطل كأس خادم الحرمين الشريفين النسخة الماضية، والتي تم الاعلان عن تنظيمها من خلال ستاد الامير فهد بن سلمان الرياضي، وقد تم الاعلان عن طرح الرابط الخاص بحجز تذاكر المباراة، ونستعرض الآن موعد مباراة الهلال والفيصلي في السوبر السعودي والتعرف على القنوات الناقلة للمباراة.

مباراة الهلال والفيصلي في السوبر السعودي 2022

يستضيف ملعب ستاد الامير فهد بن سلمان الرياضي مباراة هامة في اطار منافسات بطولة السوبر السعودي، والتي تجمع بين الهلال والفيصلي السعودي، فقد اعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم خلال الأيام الأخيرة عن طرح الرابط الخاص بحجز التذاكر للمباراة عبر موقع مكاني الخاص بطرح كافة تذاكر مباريات البطولات السعودية بشكل عام، وتشهد هذه المباراة منافسة قوية بين بطل الدوري السعودي وبين الكأس للحصول على لقب البطولة الغالية والتتويج بالسوبر السعودي.

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موعد مباراة الهلال والفيصلي في السوبر السعودي

يلتقي فرق الهلال والفيصلي السعودي في مباراة قوية ضمن منافسات السوبر السعودي 2022، والتي تقام يوم الخميس الموافق السادس من شهر يناير، فقد تم تحديد موعد انطلاق المباراة لتبدأ في تمام الساعة السابعة والربع مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الثامنة والربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة 9:15 مساء بتوقيت ابو ظبي، والتي يحتضنها ستاد الامير فهد بن سلمان الرياضي لتحديد بطل هذه النسخة من بطولة السوبر السعودي التي تجمع بين بطل الدوري السعودي وبطل الكأس.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفيصلي في السوبر السعودي

يمكن متابعة مباراة السوبر السعودي 2022 والتي تجمع بين الهلال والفيصلي عبر شاشة قناة ssc السعودية الرياضية، حيث تعتبر مجموعة قنوات ssc السعودية الرياضية هي الناقل الحصري لكافة مباريات البطولات السعودية بشكل عام مثل بطولة الدوري السعودي وبطولة السوبر السعودي والكأس السعودي.