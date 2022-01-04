نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “halayala.com/sa-ar” موقع حجز تذاكر السوبر الإسباني مباراة ريال مدريد وبرشلونة أحجز الآن في المقال التالي
مع إعلان وزارة الرياضة السعودية عن فتح موقع حجز تذاكر السوبر الإسباني، المقرر إقامته في الملاعب السعودية في الفترة من 12-16 يناير الجاري، بدأ عمليات البحث عن رابط الحجز من قبل عشاق الكرة الإسبانية لمشاهدة المباريات ن الملعب، وحددت وزارة الرياضة رابط الحجز الإلكتروني وأيضاً أسعار التذاكر للجمهور، ونحن عبر موقعكم ثقفني سنقدم لكم كافة التفاصيل وطريقة الحجز الإلكترونية للجماهير. وشروط دخول المباريات.
رابط موقع حجز تذاكر السوبر الإسباني
- الدخول عبر الموقع الإلكتروني المخصص للحجز halayala.com/sa-ar.
- تسجيل البيانات المطلوبة للمرور من بريد إلكتروني وكلمة المرور.
- الضغط على أيقونة حجز التذاكر.
- تحديد فئة التذكرة التي ترغب في شرائها.
- أتمام عملية الحجز من خلال دفع قيمة التذكرة إلكترونياً.
مباراة السوبر الإسباني
في ظل سعي المملكة لاستضافة الفاعليات الرياضية العالمية على ملاعبها، فقد أبرمت عقداً مع رابطة الأندية الإسبانية لاستضافة مباريات كأس السوبر الإسباني على أراضيها، ونجحت التجربة العام الماضي وهذا العام يتنافس أربع فرق على اللقب، وهم “برشلونة، ريال مدريد، أتلتيك بلباو، أتلتيكو مدريد” بحيث يتقابل الريال ضد البارسا، وفي نصف النهائي الأخر بلباو ضد أتلتيكو، والفائز من اللقاءين يلعب المباراة النهائية يوم 2022/01/16 من الشهر الجاري على ملعب الملك فهد الدولي.
القنوات الناقلة مباريات السوبر الإسباني
تستعد قنوات ssc الرياضية السعودية الجديدة لنقل الحدث العالمي الكبير بصورة مختلفة، لتقديم أفضل صورة وأنقى صوت لجمهور الفرق العالمية في مختلف دول العالم، وتجهيز أستوديوهات خاصة لتغطية الحدث الأهم في الرياضة العالمية في مطلع العام الميلادي الجديد.
أسعار تذاكر السوبر الإسباني
|المباراة
|الموعد
|أسعار التذاكر
|ريال مدريد* برشلونة
|2022/01/12
|39 الموعدة خلف المرمى،79 الواجهة، 300 الممتازة،1500 الفضية،2500 الذهبية
|أتلتيك بلباو* أتلتيكو مدريد
|2022/01/13
|30 الموحدة، 55 الواجهة، 150 الممتازة، 650 الفضية، 950 الذهبية.
وزارة الرياضة السعودية
بعد أن نشرت وزارة الرياضة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، عن طرح التذاكر وهناك أقبال منقطع النظير من الجمهور السعودي، وكافة الجنسيات الموجودة في المملكة وأيضاً بعض الجماهير من أسبانيا، ودول أخرى لشراء التذاكر والاستمتاع بمشاهدة نجوم العالم من الملعب، وأعلنت الوزارة عن إجراءات دخول المباريات وضوابطها، وهي نفس الشروط المطبقة في دخول المباريات المحلية السعودية.
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