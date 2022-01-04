“halayala.com/sa-ar” موقع حجز تذاكر السوبر الإسباني مباراة ريال مدريد وبرشلونة أحجز الآن

مع إعلان وزارة الرياضة السعودية عن فتح موقع حجز تذاكر السوبر الإسباني، المقرر إقامته في الملاعب السعودية في الفترة من 12-16 يناير الجاري، بدأ عمليات البحث عن رابط الحجز من قبل عشاق الكرة الإسبانية لمشاهدة المباريات ن الملعب، وحددت وزارة الرياضة رابط الحجز الإلكتروني وأيضاً أسعار التذاكر للجمهور، ونحن عبر موقعكم ثقفني سنقدم لكم كافة التفاصيل وطريقة الحجز الإلكترونية للجماهير. وشروط دخول المباريات.

رابط موقع حجز تذاكر السوبر الإسباني

الدخول عبر الموقع الإلكتروني المخصص للحجز halayala.com/sa-ar .

. تسجيل البيانات المطلوبة للمرور من بريد إلكتروني وكلمة المرور.

الضغط على أيقونة حجز التذاكر.

تحديد فئة التذكرة التي ترغب في شرائها.

أتمام عملية الحجز من خلال دفع قيمة التذكرة إلكترونياً.

مباراة السوبر الإسباني

في ظل سعي المملكة لاستضافة الفاعليات الرياضية العالمية على ملاعبها، فقد أبرمت عقداً مع رابطة الأندية الإسبانية لاستضافة مباريات كأس السوبر الإسباني على أراضيها، ونجحت التجربة العام الماضي وهذا العام يتنافس أربع فرق على اللقب، وهم “برشلونة، ريال مدريد، أتلتيك بلباو، أتلتيكو مدريد” بحيث يتقابل الريال ضد البارسا، وفي نصف النهائي الأخر بلباو ضد أتلتيكو، والفائز من اللقاءين يلعب المباراة النهائية يوم 2022/01/16 من الشهر الجاري على ملعب الملك فهد الدولي.

القنوات الناقلة مباريات السوبر الإسباني

تستعد قنوات ssc الرياضية السعودية الجديدة لنقل الحدث العالمي الكبير بصورة مختلفة، لتقديم أفضل صورة وأنقى صوت لجمهور الفرق العالمية في مختلف دول العالم، وتجهيز أستوديوهات خاصة لتغطية الحدث الأهم في الرياضة العالمية في مطلع العام الميلادي الجديد.

أسعار تذاكر السوبر الإسباني